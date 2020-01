Einbrecher waren am Wochenende im Nordenstadtteil aktiv. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich Täter zwischen Freitag, 11 Uhr, und Samstag, 21.10 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung und in ein Einfamilienhaus auf der Nikolaus-Groß-Straße und am Samstag zwischen 15 und 18.30 Uhr auf der Straße Im Altefeld. Angaben zu Diebesgut konnte die Polizei noch nicht machen. Zeugen melden sich unter der Ahlener Telefonnummer 96 50 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.