„Inspiriert werden wir durch Architektur, Struktur und Linien. Wir zeigen und bilden die alltäglichen Details in unseren Fotografien und außergewöhnlichen Dimensionen dar.“ Mit diesen Worten beschreiben Hermann Siemen Gerritsen und Ulrich Huckschlag ihre Fotoarbeiten.

Die präsentieren die in Hengelo in den Niederlanden lebenden Fotografen in einer Fotoausstellung mit dem Titel „Modern Architecture“ im Foyer des St.-Franziskus-Hospitals an der Robert-Koch-Straße.

Die beiden Künstler haben ein Gespür für Farben und Formen und stellen diese in ihren Werken dar. Architektur und Kunst in Detailaufnahmen von Gebäuden und architektonischen Elementen bilden sie künstlerisch ab.

Die Alltäglichkeit einer Treppe, eines Geländers oder einer Fensterfront werden hierbei in den Fokus gesetzt und ermöglichen dem Betrachter interessante Entdeckungen und bewusste Wahrnehmungen von Raum und Räumlichkeit. „Wir sind inspiriert vom Zusammenspiel mit Fläche und Linien”, erklärt Huckschlag die Spezialisierung auf die Architekturfotografie.

Die Erstellung solcher Aufnahmen ist sehr aufwendig, da die Fotografen vorwiegend mit analoger Technik und ohne Filtervorsätze arbeiten, so dass einige Stunden vergehen können, bis die Lichtverhältnisse den Vorstellungen entsprechen.

Auf die Fraktalkunst hat sich Herman Siemen Gerritsen spezialisiert. Bei dieser Form der digitalen Kunst investieren die Künstler bis zu eine Woche in die Berechnung und digitale Nachbearbeitung der Bilder, die anschließend gedruckt werden.

Die Ausstellung „Modern Architecture“ mit insgesamt 28 Werken kann bis Mittwoch, 1. April, zu den Öffnungszeiten des Krankenhauses besucht werden.