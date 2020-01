Dieser Termin soll zukünftig an jedem ersten Montag im Monat um 14.30 Uhr stattfinden. Stadtbücherei-Leiterin Ewa Salamon nutzte die Gelegenheit, um auch neue Medien vorzustellen, die in die Arbeit der Vorlesepaten mit eingebunden werden können.

Schon auf der Weihnachtsfeier der Vorlesepaten im Dezember des vergangenen Jahres wurde von Seiten einiger Vorlesepaten der Wunsch geäußert, sich regelmäßig zu treffen. Diesem Wunsch kam Ewa Salamon gerne nach: „Das sind alles Ehrenamtler, die wollen wir auch pflegen“, sagte sie zur Premiere. Ziel ist es nicht nur, sich untereinander in gemütlicher Runde beim Kaffee auszutauschen, sondern sich auch fachlich Unterstützung geben zu lassen.

Bei dieser Gelegenheit stellte sich auch Sandy Richter vor, die als Mitarbeiterin der Leitstelle „Älter werden in Ahlen“ seit einigen Wochen unter anderem für die Koordination der Einsatzzeiten der Vorlesepaten zuständig ist: „Der neue Treff ist eine gute Idee. Ich hoffe, wir können da auch einiges ausarbeiten.“ Die Vorlesepaten sind nicht nur in der Stadtbücherei, sondern auch in Grundschulen, Seniorenheimen und auch im Forum gegen Armut aktiv. Inzwischen ist die Gruppe auf 45 angewachsen; 15 Helfer davon sind fest in der Bücherei tätig, in der jeden Dienstag und Donnerstag um 16.30 Uhr für Kinder bis zu acht Jahren Lesungen stattfinden. In einem handlichen Faltblatt sind immer die Termine eines Monats aufgeführt, zusammen mit den Büchern, die vorgelesen werden.

Die Vorlesungen sollen immer interessant sein, deshalb sind die Mitarbeiter der Stadtbücherei, welche die Medien zur Verfügung stellt, daran interessiert, zeitgemäß zu sein. „Man kann die Kinder auf verschiedene Art und Weisen für das Lesen begeistern“, stellte Ewa Salamon einige neue Medien vor. So wurden jüngst Erzählkoffer zusammengestellt, die neben einem Buch mit Illustrationen passende Handpuppen und Spiele bereithalten, um die Lesungen abwechslungsreich zu gestalten. Neu sollen auch einige 3D-Bücher, Tonieboxen und auch Tiptois genutzt werden. Diese neuen Medien sollen den Vorlesepaten noch intensiv nähergebracht werden. Die freuen sich ebenfalls darauf, ihre Vorlesungen zukünftig noch bunter gestalten zu können.