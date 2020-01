Ein Rollerfahrer geriet am Dienstag um 16.05 Uhr auf der Straußstraße in das Visier der Polizei, da er und sein Sozius keinen Schutzhelm trugen.

Die Beamten fuhren vorweg und gaben dem Fahrer klare Anhaltezeichen. Der Fahrer entzog sich laut Pressebericht jedoch der Kontrolle, indem er über die Kapellenstraße auf den Gehweg der Robert-Koch-Straße fuhr. Hier schoss er scharf an einer älteren Frau mit Rollator vorbei. Ohne sich um den Verkehr zu kümmern, überquerte er die Richard-Wagner-Straße und flüchtete weiter in Richtung Parkstraße. Auch hier fuhr er über den Gehweg und hielt dann in Höhe des Krankenhauses an.

Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 17-jährige Ahlener nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Sie untersagten dem Jugendlichen die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.