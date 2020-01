Schon stehen ihre Nachfolger in den Startlöchern, die am kommenden Sonntag auf dem Galanachmittag der „Kükengarde“ um 14.30 Uhr in der Stadthalle proklamiert werden. „Die 50 machen wir dieses Jahr noch mal voll“, verrät „Kükengarde“-Präsident Pascal Schicke. Nachdem die 50. Kinderregenten nun abtreten, feiert die Kükengarde in diesem Jahr ihr 50-jähriges Vereinsbestehen. Nadina Gerweler wird neu an der Seite der bewährten Moderatorin Heike Schicke durchs Programm führen. Allerdings ist sie bereits als Moderatorin aus den Kostümfesten der „Kükengarde“ bekannt, so dass das Team schon eingespielt ist. Dritter im Bunde wird wieder Niklas Schicke sein.

Die Tanzeinlagen werden traditionell von den „Minis“ und der Garde der „Kükengarde“ getragen, Tanzmariechen Kiara Gerweler und das Tanzduo Antonia Abramczyk und Ena Beganovic runden das Tanzprogramm seitens der „Kükengarde“ ab. Ebenso tragen in diesem Jahr die Juniorengarde der SGF und die Jugendgarde des ACC dem Programm bei.

Als Gäste werden Bürgermeister Dr. Alexander Berger und natürlich Stadtprinz Heinzpeter I. (Przyluczky) mit seinen Adjutanten Ludger Karshüning und Rainer Kersting sowie Standartenträgerin Bianka Peters erwartet. Mit dem Besuch des Kinderprinzenpaares Luke I. (Krüger) und Marie II. (Schweizer) aus dem Werner Karneval führt die „Kükengarde“ eine alte Verbindung fort, die selbstverständlich begleitet werden von ihrer Jugend-Tanzgarde des IWK Werne. Alle werden gespannt darauf sein, wer in dieser Session die nächste Regentschaft in der Narrhalla Ahlensis antritt.

Der Einlass in die Stadthalle ist um 13.30 Uhr, um 14.30 Uhr wird der Galanachmittag eröffnet. Der Eintritt für Kinder und Erwachsene beträgt 3 Euro. Kostümierte Kinder können an der Kostümprämierung teilnehmen, in der die Sieger ausgelost werden. Für das leibliche Wohl ist mit Kuchen, Waffeln am Stiel und Kaffee gesorgt.

Mit dem Kinder-Kostümfest der „Kükengarde“ am Sonntag, 2. Februar, ab 15 Uhr im Hof Münsterland können sich die jungen Karnevalisten schon den nächsten Termin vormerken.