„Container“ ist für sie ein echtes Reizwort

„Das ist erst einmal ein gutes Zeichen“, sagte Dr. Alexander Berger zur Begrüßung. „Aber wahrscheinlich müssen wir uns für die Zukunft wieder etwas verkleinern.“ Christoph Wessels, Fachbereichsleiter für Kultur und Weiterbildung, machte einerseits die auf den späten Nachmittag gelegte Anfangszeit für den höheren Zuspruch verantwortlich, hielt aber andererseits auch fest, dass sich in jüngster Zeit im Sektor Heimatpflege viel getan habe. „Ich sehe so einige neue Gesichter in der Runde.“ Anschließend gaben alle Beteiligten einen kurzen Sachstandsbericht.

Für den „Jupp-Foto-Club“ sprach Marc Senne. „Bis zum 31. Mai läuft noch unsere Ausstellung zur Geschichte der Kokerei“, sagte er. Nach einem vierwöchigen Umbau der Räume am Glückaufplatz beginne dann eine neue Schau zum Thema „20 Jahre Stilllegung des Bergwerks Westfalen“.

Reinhard Baldauf vertrat die VHS-Geschichtswerkstatt, die sich jeden Mittwoch um 18.30 Uhr trifft. Nach drei Bänden – 150 Jahre Evangelische Kirchengemeinde Ahlen, Religionsgemeinschaften während der Nazi-Herrschaft, Flucht und Vertreibung – stehe nun die vierte Veröffentlichung an. „Dabei soll es um die Geschichte der SPD sowie KPD , DKP und Linkspartei gehen, aber auch um die Gewerkschaften“, so Baldauf. „Leider bewahrt ein Mitarbeiter der SPD die wichtigsten Unterlagen dazu zu Hause auf und gibt sie bislang nicht heraus.“

Keine außergewöhnlichen Veränderungen vermeldeten Horst Schulte und Christian Tripp vom Förderverein Fördertürme. Das Leben rund um die Zeche zu aktivieren, stehe nach wie vor im Fokus, unter anderem durch ein jährliches Sommerfest. Glücklich sind die Akteure über die abgeschlossene Sanierung des Blauen Wasserturms.

Über zwei Schwerpunkte berichtete Bernd Schulze Beerhorst, der als Ehrenamtlicher Denkmalpfleger erst vor wenigen Wochen wiedergewählt wurde. Zum einen freue er sich über die Wiederherstellung des verlorengeglaubten Herrensitzes Pustekrey, auf der anderen Seite lasse die vom Eigentümer versprochene Sanierung des Hauses Holtermann auf sich warten. „Ich glaube, das wird eine endlose Geschichte“, konstatierte er. Immerhin verfüge er nun über das Privat- und Geschäftsarchiv der Familie Holtermann und werte dieses derzeit aus.

Beispiel für gelungene Rettung: Diese Relikte der Ahlener Boxsportgeschichte bewahrte ein geschichtlich interessierter Bürger kürzlich vor dem Papierkorb. Die Dokumente werden nun gescannt und dem Sportarchiv zur Verfügung gestellt. Foto: Christian Wolff

Etwas rückläufig sind die stadtgeschichtlichen Anfragen, die Chronist Jürgen Rheker, inzwischen 54 Jahre lang für die Stadt Ahlen aktiv, im Vorjahr bearbeitet hat. Das liege aber auch an der deutlich verbesserten Zusammenarbeit mit dem Kreisarchiv, sagte er.

Einige Veranstaltungen, aber vermehrt auch Fahrten in die nahe Umgebung absolvierte der Heimatförderkreis für Westfälische Tradition, wie Christa Schwab und Udo Wagener ausführten. Für den nächsten Schnadegang fehle allerdings noch das passende Ziel. Ein Renner ist nach wie vor die Jahresschrift „Der beflügelte Aal“, die seit Ausgabe 31 redaktionell von Mechthild Massin betreut wird.

Auf über 50 000 Totenzettel kann der Arbeitskreis Familienforschung inzwischen zugreifen. „Mittelfristig sollen die Daten auch online abrufbar sein“, verriet Johannes Kohlstedt. Das älteste Original stamme aus dem Jahr 1840. Wer noch Originale findet, könne diese einscannen lassen und hinterher zurückbekommen.

Auf rein digitaler Ebene unterwegs ist das im Internet abrufbare „Ahlen-Wiki“, das Markus Bockholt betreut. Hier könne jeder Beiträge zur Stadtgeschichte einstellen.

Von 50 auf 120 Mitglieder angewachsen ist der Heimatverein Dolberg seit der Übernahme durch Ludger Markenbeck. „Das Dorf hat sein Vertrauen in uns wiedergefunden“, meinte er. Mit über 350 Besuchern sei der neue Adventstreff ein voller Erfolg gewesen. Jetzt gelte es, die Bausünden am Heimathaus zu revidieren. Dazu wurden unter anderem historische Deelenplatten organisiert, die jene modernen Terrakottafliesen ersetzen sollen, die beim ersten Umbau eingebaut wurden.

Hans Sudhoff und Dieter Massin stellten das Sportarchiv vor und appellierten erneut an alle Bürger, alte Trophäen, Fotos, Festschriften und Plakate nicht zu entsorgen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, um die bislang 7000 Exponate weiter zu ergänzen. „,Container‘ ist bei uns ein Reizwort“, so Massin. Zum Glück werde mittlerweile nicht mehr alles weggeworfen, wenn ein Familienmitglied mit Sportgeschichte stirbt. „Wir suchen noch immer eine geeignete Fläche, um das Ganze auch längerfristig auszustellen.“

Besonders intensive Archivarbeit betreibt auch der Heimatverein Vorhelm, wie Ludwig Schulze Everding ausführte. Daneben werden weiterhin Traditionsveranstaltungen wie Maibaumaufstellen, Volkstrauertag und St.-Martins-Umzug auf die Beine gestellt. Sehr gut laufe die Nutzung der Alten Mühle als Ort für Trauungen. „Wir wollen aber auch verstärkt an Schüler herantreten“, sagte der Kassierer.

Der Heimatverein Ahlen (vormals SGV) fehlte in der aktuellen Runde.