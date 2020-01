Auf zum Teil sehr persönliche Weise schilderte der Fo­tograf und Weltreisende aus Plauen in Sachsen seine Erlebnisse auf einer Wanderung entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze, die sich vom Todesstreifen zu einer Lebenslinie entwickelt hat, fast 1400 Kilometer lang von Thüringen bis zur Ostsee. Für Goldstein , der in der DDR wegen versuchter Republikflucht mehrere Monate inhaftiert war und von der Bundesrepublik im Februar 1989 für 16 000 D-Mark freigekauft wurde, war es eine ebenso schmerzliche wie am Ende befreiende Begegnung mit den Schatten der eigenen Vergangenheit.

VHS-Leiterin Nadine Köttendorf hatte zu Beginn des Abends einen Ausblick auf das Programm der „Politisch-kulturellen Wochen“ gegeben. So wies sie auf die Eröffnung der Fotoausstellung „Sehnsuchtsvolle Tage 1989/90“ von Bernd Blumrich am heutigen Freitag um 17 Uhr in der Stadtbücherei hin und gab den Besuchern den Rat, mit der Reservierung für „Das große Ost-Buffet“ am 26. Januar im Stadthallen-Restaurant nicht zu lange zu warten.