Im Dezember stellte die Ahlener Polizei anlässlich der Durchsuchung bei einem 21-jährigen Ahlener mehrere Schmuckstücke und Brillen sicher. Diese Gegenstände konnten bislang keiner Straftat zugeordnet werden. Die Polizei fragt nun: Wem sind diese Gegenstände gestohlen worden? Wer kennt die Eigentümer der Gegenstände? Alle sichergestellten Schmuckstücke können im Internet unter https://polizei.nrw/fahndungen/sichergestellte-gegenstaende/ahlen-sichergestellte-gegenstaende angesehen werden. Hinweise bitte an die Polizeiwache Ahlen unter der Telefonnummer 96 50 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.