Nach Bonn, Bielefeld und Berlin jetzt Telgte: Für den demonstrativen Protest rollten ihre Traktoren am Samstag nicht ganz so weit wie in den vergangenen Wochen. Mit 13 Zugmaschinen beteiligten sich Ahlens Landwirte an einem Konvoi in die Wallfahrtsstadt.

Auf geht‘s... Foto: privat

Aus Anlass des Neujahrsempfangs der Stadt Telgte wollte das Bündnis „Land schafft Verbindung“ Bundesumweltministerin Svenja Schulze ein Thesenpapier überreichen. In Warendorf schlossen sich Ahlens Landwirte einem Konvoi aus 200 Zugmaschinen an. Vorab hatten sie sich auf dem Hof Leyer an der Warendorfer Straße formiert.