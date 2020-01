Das war‘s: Am Samstag wurden in Ahlen und seinen Ortsteilen die ausgedienten Weihnachtsbäume eingesammelt.

Im Stadtgebiet und in Vorhelm zeigte sich wieder die Feuerwehr für die Abholung zuständig. In Ahlen waren dafür 55 Ehrenamtliche in 15 Fahrzeugen seit sieben Uhr unterwegs. Zugführer Jens Schüsseler wurde dabei mit der unliebsamen Situation konfrontiert, dass in der Nacht einige Schelme Bäume auf Autodächern abgelegt hatten. Deshalb betonte er, dass die Feuerwehr dafür nicht verantwortlich sei. Da die Wehr auch mit Müllwagen einsammelte, passierte dann auch eine andere, dieses Mal aber positive Anekdote. „Endlich riechen die Müllwagen mal angenehm!“, gab Jens Schüsseler die Äußerung einer Bürgerin wieder. Zufrieden zeigte sich unterdessen auch seine Mitfahrerin und stellvertretende Zugführerin Susanne Faust: „Wir haben echt Glück mit dem Wetter“.

Weihnachtsbäume adé! 1/7 Foto: Ulrich Gösmann

In Dolberg ging der Schützenverein mit über 40 Avantgardisten unter der Leitung von Malte Brehe ab 10 Uhr mit zwei Treckern mit angekoppelten Muldenkippern sowie einem Pkw mit Anhänger auf ihre drei Sammeltouren. Unterstützt wurde die Aktion von örtlichen Landwirten sowie einem Gartenbaubetrieb, der den Häcksler stellte. Die Bäume wurden zum Hof Woesthof gebracht. Zum Ausklang des Tages unternahmen die Avantgardisten noch eine Boßel-Tour, die zum Hof Jackenkroll führte.