Darauf haben seine Amtsvorgänger vergeblich gewartet: Oberstleutnant Timo Gadow oblag es am Dienstagabend, eine langersehnte Premiere zu moderieren. Zum ersten Mal wurde ein Neujahrsempfang der „Westfalen-Kaserne“ im „Trio“-Gebäude ausgerichtet.

Die „etwas längere Bauphase von über sechs Jahren“ entschuldigte der Kommandeur des Aufklärungsbataillons 7 bei der Begrüßung der mehr als 200 Ehrengäste aus Militär, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, darunter auch die Bürgermeister und Ortsvorsteher der Patengemeinden sowie die Vorsitzenden der Freundeskreise „Aufklärer 7“, Oberst d.R. Dirk Pälmer, und „Ahlener Soldaten“, Thomas Kras . Auf militärischer Seite hob der Hausherr den stellvertretenden Brigadekommandeur Oberst Jochen Geck und von den Ehemaligen Generalmajor a.D. Robert Bergmann hervor.

Mit „Exkursionen“ in die Stadthalle und eine Materialhalle hatten sich die Aufklärer in den Vorjahren beholfen, da das traditionsreiche Offiziersheim schon länger nicht mehr als Veranstaltungsort eines Neujahrsempfangs zur Verfügung stand.

Nun gelte es, den Blick weiter nach vorne zu richten, meinte der Gastgeber. Schon im Februar werden rund 160 Soldaten für zwei Wochen auf den Truppenübungsplatz Altengrabow verlegen, um „das große Logistikpaket“ noch einmal komplett zu beüben, wie Oberstleutnant Timo Gadow ausführte. „Im zweiten Halbjahr wollen wir dann verstärkt in der Region, im sogenannten standortnahen Übungsraum ausbilden.“ Gemeint sei der etwa 20 mal 50 Kilometer große Bereich zwischen Münster im Norden, Ahlen im Süden, Dülmen im Westen und Oelde im Osten. „Dafür haben wir uns große Ziele gesetzt.“ Allerdings seien noch einige bürokratische und administrative Hürden zu überwinden. „Ich bin optimistisch, dass uns dies gelingen wird.“

Auslandseinsätze gehen weiter

Weiterhin sind Ahlener Soldaten in Mali, im Irak und in Afghanistan stationiert. Gadow: „Im April werden wir erneut den Feldnachrichtenzug für ,Resolute Support‘ in Afghanistan stellen.“

Während der offizielle Akt des Empfangs unter musikalischer Begleitung eines Blechbläserquintetts „mit Verstärkung“ unter Leitung von Hauptfeldwebel Markus Hupe mit Stücken wie „Ob-la-di-Ob-la-da“ von den „Beatles“ oder Filmmusik der „Glorreichen Sieben“ im großen Saal des „Trio“-Gebäudes über die Bühne ging, erfolgten Einkehr und Abschluss im gegenüberliegenden Teil, wo neben dem Tresen auch gemütliche Sitzecken auf die Besucher warteten. Und eine stärkende Erbsensuppe, die bei der Bundeswehr einfach dazugehört.