Huerkamp fordert Berger heraus

Der 60-Jährige fordert somit Amtsinhaber Dr. Alexander Berger (parteilos) heraus, der erneut von CDU und FDP aufgestellt wird. Zu Berger habe er ein „gutes Verhältnis“, betonte Huerkamp bei seiner ersten Pressekonferenz im „Meat & Greet“ am Marktplatz und versprach ei­nen fairen Wahlkampf.

Der SPD-Stadtverbandsvorsitzende Sebastian Richter konnte seine Genugtuung über die gelungene Überraschung – keiner der anwesenden Medienvertreter hatte den Namen Hermann Huer­kamp „auf dem Zettel“ gehabt – nicht verbergen. Dass im Vorfeld nichts durchgesickert war, spreche auch für die Vertrauenswürdigkeit der wenigen Eingeweihten, so Richter. Das seien nur etwa zehn Personen gewesen, außer ihm und seinen Stellvertretern Andrea Jaunich und Frederik Werning noch die Vorsitzenden der Ortsvereine und die Spitze der Ratsfraktion. Erst am Donnerstagabend wurde Huerkamp im erweiterten Parteivorstand vorgestellt und einstimmig nominiert. Eine solche Euphorie habe er noch nie erlebt, berichtete Frederik Werning von der Sitzung.

Richter sagte zu Huerkamps Kandidatur: „Das ist schon ‘ne Nummer!“ Damit habe die SPD „einen dicken Pflock eingeschlagen“ und ihren Anspruch untermauert, bei der Wahl stärkste Kraft im Stadtrat zu werden. „Ich habe immer gesagt“, betonte Richter, „dass wir keinen Zählkandidaten aufstellen wollen. Die Ahlener sollen eine echte Wahl haben.“ Hermann Huerkamp, der ja gelegentlich als „Bürgermeister des Osten- und Südenstadtteils“ bezeichnet werde, sei auch für ganz Ahlen „der richtige Mann“. Er sprühe vor Esprit und Ideen, habe „eine Vision, wo er hinmöchte“. Die, so Richter, habe er bei Dr. Berger „zuletzt nicht erkennen können“.

Wie ist man überhaupt auf Huerkamp gekommen? Es war im Grunde ganz simpel. Weil ein auswärtiger Kandidat immer nur „Plan B“ sein könne, habe er sich einfach mal die Mitgliederliste des SPD-Stadtverbandes vorgenommen, verriet der Vorsitzende. Dabei hätte Richter diesen „Treffer“ vor fünf Jahren noch nicht landen können, denn erst 2017 ist Hermann Huerkamp der Partei, der er in den 90ern schon einmal den Rücken gekehrt hatte, wieder beigetreten, weil damals unter Martin Schulz als Vorsitzendem und Kanzlerkandidaten eine neue „Aufbruchstimmung“ in der SPD geherrscht habe. Die glaubt der „gelernte“ Pädagoge und Sozialarbeiter auch jetzt un­ter den Ahlener Genossen zu spüren, weshalb er – „nach längerer Überlegung“ – zugesagt habe. Er sei zunächst überrascht gewesen, aber nun „froh, dass ich gefragt worden bin“, erklärt Huer­kamp, der für sich reklamiert, frei nach Ernst Bloch, in das Gelingen verliebt zu sein und nicht in das Scheitern. Auf seinen bisherigen Tätigkeitsfeldern habe er sich stets verstanden als „Möglichmacher von Ideen und Projekten“.

In diesem Sinne will Huerkamp auch die Stadt, in der er seit 1979 lebt und die er nach eigenen Worten aufgrund ihrer Vielfalt schnell „lieben gelernt" hat, weiter entwickeln. Ganz oben auf der Agenda steht für ihn das Thema „Soziale Stadt“. Klimaneutral, fußgänger- und fahrradfreundlich solle Ahlen werden, aber „ohne, dass das übers Knie gebrochen wird“. Es gehe darum, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, Gewerbe und Einzelhandel zu stärken. „Und ich möchte ei­ne Verwaltung, die schnell ist, unkompliziert, nah am Bürger“, nennt der frisch gebackene Kandidat eine weitere Zielsetzung. Seine bisherige Fokussierung auf den Ahlener Südosten sieht er nicht als Defizit. Auch in anderen Stadtteilen gebe es „Problemstellungen, die nicht viel anders sind“. Aber natürlich werde er sich im Westen und Norden der Stadt wie in den Ortsteilen noch bekannter machen müssen, weiß Huerkamp. Bereits am heutigen Samstag will er an einem Infostand der SPD am Marienplatz damit anfangen.

Das erste Plakat mit seinem Konterfei ist auch schon gedruckt und damit ebenfalls kein Geheimnis mehr, mit welchem Slogan die SPD in den Wahlkampf zieht: „Ahlen: Besser. Machen. Jetzt! Am 13.9. Hermann wählen!“ Das rote Hemd, in dem er fotografiert wurde, musste sich Huerkamp übrigens extra dafür kaufen, zuvor habe er keins in dieser Farbe besessen, gibt er zu. In modischer Hinsicht mag er es sonst eher bunt. Auch mit Blick auf das politische Farbenspektrum in Ahlen betont Sebastian Richter: „Andere Parteien dürfen unseren Kandidaten selbstverständlich unterstützen.“