Gleich zweimal musste die Ahlener Feuerwehr am Montagabend zu Kaminbränden ausrücken. Zunächst – gegen 18.15 Uhr – wurden die Kräfte zur Jägerstraße in Höhe der Firma Nawrot gerufen. Der Einsatz war schnell beendet. Gut eine Stunde später folgte der nächste Alarm: An der Eckenerstraße sprühten um 19.20 Uhr helle Funken aus dem Kamin eines Mehrfamilienhauses. Das Feuer war schnell im Griff, der Kaminkehrer ebenso umgehend bestellt. Verletzt wurde niemand; der Schaden hielt sich in Grenzen.