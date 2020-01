Werte der Aufklärung verteidigen

AhlenBürgermeister Dr. Alexander Berger nutzte den Neujahrsempfang als Bühne, vor zahlreichen Entscheidungsträgern aus der Politik und Vertretern des öffentlichen Lebens in Ahlen noch einmal eindringlich für das Projekt „Bürgercampus“ zu werben. Er warnte vor den Folgen einer Abkehr von dem „wohlüberlegten Neubaubeschluss für Rathaus und Stadthalle“, den der Rat am 4. Juli vergangenen Jahres getroffen habe: „Sollte das Vorhaben zu Fall gebracht werden, droht dies zu einer schwerwiegenden Hypothek für nachfolgende Generationen zu werden. Für weitere Jahre träte Stillstand in dieser Frage ein. Es gäbe weder ei­nen Bau- noch einen umsetzbaren Sanierungsbeschluss.“ Er hoffe daher, dass die Ahlener beim Bürgerentscheid am 8. März „ökologische und ökonomische Vernunft“ zeigen, so Berger, dessen Appell, die sich bietende Chance nicht zu verspielen, von ei­nem Großteil der fast 250 Zuhörer mit Beifall quittiert wurde.

Szenenapplaus für Berger

Spontanen „Szenenapplaus“ hatte der Bürgermeister zuvor bereits für seine Bitte erhalten, bei der Kommunalwahl am 13. September nur solche Bewerberinnen und Bewerber „für würdig“ zu erachten, ihnen die Stimme zu geben, „die zweifelsfrei unsere demokratischen und freiheitlichen Werte teilen“. Berger weiter: „Ahlen ist bunt und muss bunt bleiben. Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und die Ausgrenzung von Minderheiten dürfen in dieser Stadt keinen Platz haben.“

Demokratie lebe vom „gepflegten“ Streit, dazu gehöre jedoch ein festes Regelwerk. „Fair geht vor“, das gelte nicht nur auf dem Sportplatz. „Fakten zu respektieren und nicht gefühlten Wahrheiten den Vorzug zu geben“, müsse wieder „unangezweifelt zum Fundament aller Auseinandersetzungen werden“, forderte der Verwaltungschef. Mit Blick auf die zahlreichen Mediziner im Saal rief Berger die Diskussion um die kürzlich vom Bundestag beschlossene Masernimpfpflicht in Erinnerung und hielt fest: „Wenn das Vertrauen in die Wissenschaft erodiert und sich jeder seine eigenen Wahrheiten zimmert, dann stehen Tür und Tor sowohl für Verschwörungspropheten wie auch politische Verführer weit auf.“ Es gelte darum, die „Werte der Aufklärung“ entschieden zu verteidigen.

Kein Anlass für Pessimismus

Außerdem, so Berger: „Optimisten sind gesünder und leben länger.“ Zu Pessimismus bestehe auch in Ahlen keine Veranlassung. „Vieles läuft gut.“ Neue Baugebiete und Gewerbeflächen würden ausgewiesen, die Beschäftigung nehme zu, die Zahl der Bedarfsgemeinschaften hingegen ab. Radverkehrs- und Mobilitätskonzept seien ebenso auf den Weg gebracht worden wie der Aufbau eines digitalen Schulnetzes. In wenigen Wochen werde der erste Spatenstich für die „lang ersehnte“ Osttangente erfolgen, im Frühjahr die Einweihung des neuen Baubetriebshofes.

An diesen und vielen anderen Projekten habe ein Mann „in ganz hervorragender Weise mitgewirkt“, der Ahlen leider nun bald verlassen werde: Stadtbaurat An­dreas Mentz. Für eine Verabschiedung sei es zwar noch zu früh, dennoch wolle er dem scheidenden Beigeordneten bei dieser Gelegenheit schon einmal für seine „aufreibende Arbeit“ danken. Mentz‘ „Ideenreichtum“ und „mit kommunikativem Geschick gepaarter Sachverstand“ werde fehlen, gestand Berger, ihn „nur sehr ungern ziehen zu lassen“. Es war die dritte Stelle, an der die Rede des Bürgermeisters von Beifall unterbrochen wurde.