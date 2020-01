Vortragsreihe wird fortgesetzt

In ihrer Generalversammlung blickte die Kolpingsfamilie Dolberg am Freitagabend auf 2019 zurück, nahm aber auch schon die Planungen für dieses Jahr ins Visier. In der Teilwahl zum Vorstand wurde Kassierer Josef Kerkmann wiedergewählt.

„Jetzt gilt‘s für Wahrheit und Gerechtigkeit einzustehen“, begrüßte die Vorsitzende Irmgard Venjakob im Pfarrheim St. Lambertus die Mitglieder mit den Worten Adolph Kolpings (1813-1865), die auch heute noch ihre Bedeutung nicht verloren haben. Schriftführer Theo Kerkmann ließ das Jahr 2019 Revue passieren, in dem die Kolpingsfamilie Dolberg unter anderem bei verschiedenen Altkleidersammlungen 2,4 Tonnen zusammengetragen hat. Mit dem Erlös wird traditionell die Stiftung „Bridge of Hope“ von Pfarrer Joseph Thota unterstützt, die sich in Indien in verschiedenen Projekten für bedürftige Menschen einsetzt. „Es wäre schön, wenn sie diese Unterstützung fortsetzen“, bedankte sich Anthony Thota, Geschäftsführer der Stiftung in Indien, in einem Brief an Irmgard Venjakob.

Die Mitgliederzahl ist um zwei auf 71 am Ende des letzten Jahres gesunken. Trotzdem berichtete Kassierer Josef Kerkmann von einer stabilen Finanzlage. Er wurde einstimmig für drei weitere Jahre in seinem Amt bestätigt. Turnusgemäß ausgeschieden ist dagegen Kassenprüferin Brigitte Prinz, der Marlene Kerkmann nachfolgt.

Bevor sich die Versammlung die Jahresvorschau vornahm, fragte der stellvertretende Vorsitzende die Stimmungen zu den Vortragsabenden von Josef Kerkmann ab. Hier waren sich sämtliche Mitglieder einig, dass diese ein Gewinn für die Kolpingsfamilie sind. „Ich möchte Wissen vermitteln, Vorurteile beseitigen und Toleranz fördern“, erklärte Kerkmann die Intention. Zwei Vorträge sind in diesem Jahr vorgesehen. Am 28. Februar geht es um das Thema „Preußische Reformen“, am 6. November um „Frauen in Familie, Gesellschaft und Politik“. Die Vorträge beginnen jeweils um 19 Uhr im Pfarrheim St. Lambertus.

Neben vielen traditionellen Terminen ist für den 3. März erstmals ein Kreuzweggebet zusammen mit der Frauengemeinschaft geplant, wobei an jeder Station aktuelle Bezüge mit eingebracht werden sollen. Außerdem werden bereits am 11. Februar die Metallwerke Renner in Ahlen besichtigt. Die Versammlung befürwortete, eine Ein- oder Mehrtagesfahrt zu unternehmen. Eine konkrete Planung wird noch vom Vorstand ausgearbeitet.