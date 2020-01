Erste offizielle Bestätigung: Der kleine Edeka-Markt an der Richard-Wagner-Straße schließt, sobald der große im Nahversorgungszentrum Nord eröffnet.

„Das vorhandene Team wird am neuen Standort, der rund 1000 Meter entfernt ist, weiterbeschäftigt“, antwortet Simone Erkens aus der Unternehmenskommunikation von Edeka Rhein-Ruhr, am Montag auf Redaktionsanfrage. „Zudem werden neue Arbeitsplätze geschaffen, da der neue Markt mit 1500 Quadratmetern fast doppelt so groß wie der bisherige Standort sein wird.“ Die Eröffnung am Schnittpunkt Warendorfer Straße / Konrad-Adenauer-Ring ist im Sommer vorgesehen.

Ob dort auch Discounter Netto erweitert, ist weiter ungewiss. Aus der Unternehmenskommunikation eine aktuelle Rückmeldung, die sich mit der vom Herbst deckt: „Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine weiteren Informationen zu möglichen Aktivitäten an diesem Standort kommunizieren können.