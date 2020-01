Böse Geister schleichen sich wieder an

Mit dem Lied von den Moorsoldaten stimmte Manfred Kehr am Dienstag die Gäste zur Verlegung des Stolpersteins für Josef Ledwohn an der Galileistraße 11 ein. „Wir werden heute den 140. Stolperstein in Ahlen verlegen“, sagte Kehr. Der städtische Mitarbeiter forscht seit vielen Jahren in Archiven über die aus der Wersestadt stammenden NS-Opfer. Bei der gestrigen Aktion standen Menschen im Vordergrund, die wegen ihrer politischen Überzeugung von den Nazis verfolgt wurden. Schülerinnen und Schüler der beiden Ahlener Gymnasien und der Fritz-Winter-Gesamtschule erzählten an den einzelnen Stationen ihre Geschichten.

Erinnerung an Josef Ledwohn Foto: Peter Schniederjürgen

So wurde der Kommunist Josef Ledwohn wegen seines Widerstands gegen die Nazis verhaftet und im Dezember 1933 zu einer Zuchthausstrafe verurteilt. Er kam in das KZ Esterwegen. Nach der Entlassung war er weiterhin im Widerstand gegen das NS-Regime aktiv. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gehörte Josef Ledwohn im Ruhrgebiet zu den Frauen und Männern, die sich für ein sozialistisches Deutschland einsetzten.

„Die bösen Geister laufen heute nicht mehr in braunen Uniformen stiefelkrachend durch die Stadt“, warnte Rita Pöppinghaus-Voss, stellvertretende Bürgermeisterin, in ihrer Rede. „Sie schleichen sich heimlich an, sitzen wieder im Parlament. Nicht als brauner Block, sondern im scheinheiligen Gewand der Bürgerlichkeit“, hob sie hervor. Pöppinghaus-Voss erteilte dem Wunsch von angeblich über einem Drittel der Deutschen, einen Schlussstrich unter die Nazizeit zu ziehen, eine klare Absage. „Die Demokratie jeden Tag aufs Neue zu erkämpfen, daran sollen uns Gunter Demnigs Stolpersteine erinnern“, dankte sie dem Künstler und den Schülern für ihr Engagement.

Isabel Kleinschmidt und andere Schüler berichteten über die NS-Opfer. Foto: Peter Schniederjürgen

So wurden an der Ludgeristraße 2 zur Erinnerung an Maria Brast, an der Ostbredenstraße 41 für Inge Spiegel sowie für Maria und Ingeborg Carsch an der Grünfläche bei Kaldewei Steine gesetzt. „Die Gartenstraße, wo die Frauen wohnten, gibt es nicht mehr“, erklärte Manfred Kehr. Weitere Steine erinnern an Julius Rollmann (Oststraße 18) und Karl Rosenberg (Oststraße 52). Gleich acht Steine stehen für die Familie Pomeranc an der Klosterstraße 33. Vor dem Haus Südstraße 8 setzte Demnig einen Stein für Rosa Servos in das Bürgersteigpflaster. In der Schützenstraße erinnern Steine an Johann Simson (Haus-Nr. 50) und Georg Marquardt (Haus-Nr. 73).

Der Künstler Gunter Demnig entwickelte 1993 die Idee, mit diesen Stolpersteinen gegen das Vergessen von Naziopfern anzugehen. Drei Jahre später verlegte er den ersten Stein in Berlin. 2008 kamen die ersten Stolpersteine nach Ahlen.