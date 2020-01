Aufgrund einer technischen Störung ist die Notrufnummer 112 der Feuerwehr am Dienstag komplett ausgefallen. Wie die Einsatzzentrale am Konrad-Adenauer-Ring auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, arbeite die Telekom unter Hochdruck daran, den Fehler zeitnah zu beheben. Derzeit werden alle Notrufe in die Kreisleitstelle Warendorf umgeleitet. Die zuständigen Behörden seien ebenfalls informiert. Eine Mitteilung über die überregionale Warn-App „Nina“ sei bereits kurz nach Entdeckung des Fehlers versendet worden. Wer im Ernstfall trotzdem nicht zur Leitstelle durchkommt, soll sich direkt an die Wache unter 95 00 wenden oder Feuerwehr und Rettungsdienst über die Polizeinotrufnummer 110 verständigen. Außerdem sei die Warendorfer Durchwahl 0 25 81 / 1 92 22 für Notfälle erreichbar. Die Einsatzkräfte hoffen, am Mittwoch wieder unter gewohnter Rufnummer erreichbar zu sein. Bis Redaktionsschluss stand noch nicht fest, ob der Defekt behoben werden konnte.