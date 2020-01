Die Landesstraße 851 war am frühen Donnerstagmorgen in der Bauerschaft Rinkhöven wegen eines Unfalls mehrere Stunden lang gesperrt. Der Drensteinfurter Fahrer eines Ford Transits war nach Polizeiangaben aus ungeklärter Ursache ungebremst auf einem vor ihm fahrenden Teleskoplader, der von einem Mann aus Ahlen gesteuert wurde, aufgefahren. Beide Fahrzeuge waren in Richtung Hoetmar unterwegs. Nach dem Aufprall wurde der Transit in den rechten Straßengraben geschleudert, wo er auf der Seite zum Liegen kam. Der Transporter wurde stark beschädigt. Die beiden Fahren wurden verletzt und in Krankenhäuser nach Ahlen und Münster gefahren. Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und Notärzte waren im Einsatz. Die Autofahrer wurden weiträumig um die Unfallstelle herumgeleitet.

Der Transporter wurde stark beschädigt. Foto: Josef Thesing