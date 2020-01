Knapp 300 Anregungen und Hinweise sind bereits eingetragen worden in die interaktive Karte zur Mobilität in Ahlen. Unterwww.mobilitaet-ahlen.dekann jeder noch bis zum 12. Februar Vorschläge machen, wie der Verkehr besser laufen kann. „Klicken Sie dafür einfach auf die entsprechende Position auf der Karte, setzen Sie einen Punkt oder zeichnen Sie eine Linie und beschreiben Sie Ihre Anregung“, erklärt Stadtplanerin Angelika Schöning , wie einfach es geht. Mit der Kommentarfunktion in der Detailansicht bestehe zudem die Möglichkeit, von anderen Bürgerinnen und Bürgern eingetragene Anregungen zu kommentieren.

Überwiegend sind bis jetzt Hinweise zum Radverkehr eingetragen worden, beispielsweise zum Buschhoff-Kreisel an der Hammer Straße. Zehn Kommentatoren teilen die Meinung, dass Radfahrer auf dem Hochbord leicht übersehen werden, weil die Aufmerksamkeit der Autofahrer der Straße gilt. Dass das nicht so sei, finden fünf Diskussionsteilnehmer. Ohne Gegenrede kritisieren 20 Diskutanten, dass Busse in Ahlen zu selten fahren und das Angebot zu unattraktiv sei. Um Menschen zum Umstieg vom Auto auf den Bus zu bewegen, reiche es nicht, wenn Busse nur alle 60 Minuten fahren würden.

Mit der Qualität der Beiträge ist Angelika Schöning hoch zufrieden: „Durch die Bank sachliche und lösungsorientierte Vorschläge.“ Selten habe sie eine Diskussion um den Verkehr erlebt, die so frei von Polemik war.

Die interaktive Diskussionsplattform ist freigeschaltet worden, um Anregungen für das Mobilitätskonzept der Stadt Ahlen zu finden. Es will Antworten geben auf die Frage, wie die Mobilität von Menschen in Ahlen sichergestellt werden kann, wie der Verkehr in Zukunft aussehen soll und welche Maßnahmen erforderlich sind, um dies zu erreichen. Betrachtet werden dabei der ÖPNV, aber auch der Autoverkehr sowie Radfahrer und Fußgänger.