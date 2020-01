Nein zum „Ja, ich will“ auf der Zeche

Ein ganz besonderer Tag an einem ganz besonderen Ort: Die Stadt Ahlen hat das Heimatmuseum zu bieten, oder auch Vorhelms Alte Mühle. Zum „Ja ich will“ auf der Zeche sagt sie aber Nein. „Eine Lachnummer“, findet Klaus Thiesing . Er stünde als Gastgeber im historischen Grubenlüfter bereit, der nach seiner Kernsanierung Gastronomie und Tanztreff ist. Und da liegt das Problem.

An der Nordsee wird im Leuchtturm geheiratet, in den Bergen auf der Alm. Wie naheliegend, in der Zechen­stadt auch im Schatten der Fördertürme den Hochzeitsmarsch zu blasen, wenn der Standesbeamte zum Zeremoniell bittet. „Ich habe das vor einem Jahr beantragt und quäle mich seit einem Jahr damit rum“, sagt Thiesing, der den Gastro-Dreier mit Grubenlüfter, Lokschuppen und Biergarten unter dem Signet der „Eventa Westfalen“ mit seiner Ehefrau Christiane betreibt. „Die Premium-Location fürs Heiraten schlechthin. Woche für Woche“, betont Thiesing. Die Anfragen kämen inzwischen aus Hamm, Beckum, Oelde und anderswo.

Rot für die Liebe: Hinter ihm im Radkasten des Grubenlüfters sitzt das Brautpaar schon jetzt bei freien Trauungen. Foto: Ulrich Gösmann

„Immer wieder werde ich dann auch gefragt, ob die Standesamtliche nicht auch auf der Zeche geht“, lässt der Hochzeitsplaner wissen. Und muss verneinen. Dass es durchaus ginge, zeigten die sogenannten freien Trauungen. Ein Ersatz zur Kirchlichen, die Brautpaare im „Flöz“-Biergarten nach der Standesamtlichen noch einmal im festlichen Rahmen „Ja“ sagen oder die Glücklichen durchs alte Schaufelrad in den Grubenlüfter einziehen lassen, der nach seiner Sanierung „Shim Sham“ und Tanztreff für die regionale Swingszene ist. Das Brautpaar sitze dann im Radbogen, die Blicke in Richtung Tanzfläche gerichtet, wo die Gesellschaft Platz genommen habe. Dazwischen der Zeremonienmeister. Genauso könnte es auch bei der Standesamtlichen laufen, wenn denn der Stadtbeamte zur Zeche käme.

„In Beckum kannst du das auch zu Hause machen“, ärgert sich Klaus Thiesing. Warum sei das in Ahlen an so stadthistorischer Kulisse nicht möglich, die von vielen Paaren eigens fürs Fotoshooting angesteuert werde. „Die Ahlener sind blockiert, weil sie eigene Locations haben. Im Rathaus heiraten ist ja auch sooo schön“, kann sich der Platzhirsch einen Seitenhieb gegen die Stadt nicht verkneifen. Und kommt auf den Knackpunkt: die Konzession, die am „Shim Sham“ hafte. „Wenn die Stadt unsere Gastronomie freigeben würde, müssten auch Pizzerien und Dönerbuden freigegeben werden“, mutmaßt Thiesing. Wobei die Bedeutung seiner Örtlichkeit völlig außer Acht gelassen werde. Außerdem: Was spreche dagegen, nach der Standesamtlichen gepflegt einen Sekt anzubieten. „Es ist doch ein Witz, dass Leute im Jahr 2020 Getränke zu einem so festlichen Anlass mitbringen müssen, um die Flaschen dann draußen auf dem Parkplatz aus den Kartons zu holen. Der Service-Aspekt wird uns jetzt zum Nachteil.“

Stadtsprecher Frank Merschhaus reagiert: „In Ahlen werden standesamtliche Trauungen in kommerziell genutzten beziehungsweise konzessionierten Räumen sowie in Wohnungen nicht angeboten. Herrn Thiesing ist das wiederholt mitgeteilt worden.“ In einigen Orten gebe es solche Trauungen, allerdings auch nur unter strengen Voraussetzungen. Merschhaus: „Im Vordergrund steht immer die Würde des Trauortes. In Bielefeld und Herze­brock-Clarholz etwa muss eine klare Trennung zu dem Ort der eigentlichen Hochzeitsfeier gegeben sein. Eine Trauung wird nicht direkt in der Gaststube oder im Saal der Hochzeitsfeier durchgeführt.“ Die standesamtliche Amtshandlung der Eheschließung und die eigentliche Hochzeitsfeier seien räumlich zu trennen. Für Trauungen in Privaträumen würden kräftige Zuschläge erhoben – bis zu 1100 Euro Gebühren beispielsweise in Bielefeld.