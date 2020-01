Das St. Vinzenz liebt Karneval

Mittendrin statt nur dabei! Dieses Motto gilt besonders für einige Bewohner des St. Vinzenz am Stadtpark, die beim Kinderkarnevalsumzug am 22. Februar erstmals mitziehen. Die teilnehmenden Gruppen befinden sich in den letzten Vorbereitungen, am Donnerstagabend kamen sie zum letzten Mal in der Schuhfabrik zusammen, um die organisatorischen Feinheiten abzustimmen.

„Uns ist klar, unsere Teilnahme ist ungewöhnlich – aber unsere Bewohner lieben Karneval “, freut sich Bianca Marszalek , Mitarbeiterin im St. Vinzenz, schon darauf, mit neun Bewohnern teilzunehmen. Denn bisher jubelten sie nur vom Straßenrand aus dem Umzug zu. Der Kinderumzug passt den Karnevalsfreunden aus der Behinderteneinrichtung auch von der Strecke her gut. Zudem werden 140 Kuscheltiere an die Bewohner verteilt, die nicht mitgehen können. So wird der Samstagslindwurm erstmals integrativ sein, was auch die große Zustimmung der anderen Gruppen fand.

Koordinatorin Andrea Sudholt kommt dem Wunsch nach, dass in der Sammlungsphase auf dem Büz-Parkplatz mit Kaffee und Früchtetee auch Heißgetränke angeboten werden. Mit der Teilnahme zeigte sie sich hochzufrieden: „Wir haben bis jetzt 21 Startnummern vergeben.“ Damit werde die Teilnehmerzahl um 1000 Jecken mit Musikern liegen – eine neue Rekordmarke liegt in der Luft.

Ab 13 Uhr sammeln sich die Gruppen mit Bollerwagen auf dem Parkplatz, ab 13.30 Uhr muss er frei von allen Fahrzeugen sein (Parkmöglichkeiten auf dem Platz hinter der Reinigung Holtkamp). Bis 13.40 Uhr sollten auch die anderen Gruppen eingetroffen sein. Während des Sammelns und nach dem Umzug, werden Waffeln zum Preis von 50 Cent angeboten, wobei jedes Kind eine gratis erhält. Auch Pommes und Bratwürstchen gibt es dann. Um 14.11 Uhr setzt sich der Umzug in Bewegung über Nordstraße, Klosterstraße, Freiheit, Kampstraße, Fußgängerzone, Ostenmauer und Bogenstraße wieder zurück zum Parkplatz. Auf der Kampstraße darf wegen des Rettungswegs nur der linke Fahrstreifen in Wegrichtung genutzt werden. Nähert sich Rettungsfahrzeug, wird der Zug für den Moment angehalten. Auch gilt ein Konfettiverbot, um Reinigungskosten der Stadt zu vermeiden.