Zu spät für den Ausschuss für Ordnung, öffentliche Einrichtungen und Anregungen am Donnerstag kam ein Antrag der „Rathausfreunde Ahlen“. Die Initiative hatte Finanzmittel für Standzelt, Sitzgarnitur, Infoständer und Plakatierungen aus dem Fördertopf für bürgerschaftliches Engagement in Höhe von 4750 Euro beantragt.

Es sei das erklärte Ziel der „Rathausfreunde“, durch „umfassende Betreuung in der Frage zum Erhalt von öffentlichen Einrichtungen und Gebäuden die Bürgerschaft zur Thematik zu sensibilisieren und auch für ein zukunftsorientierte Ressourcennutzung für die Folgegenerationen einen ausreichenden Wissensstand zu vermitteln“, schreibt Sprecher Hans-Dieter Hanses in seinem Antrag. Demnach möchte die Gruppe auch nach dem Bürgerentscheid zur Rathausfrage in Sachen Städtebau in Ahlen aktiv bleiben.

Für die Anträge zur Förderung bürgerschaftlichen Engagements hat die Stadtverwaltung ein standardisiertes Formular erstellt, das auch im Internet abrufbar ist. Dieses nutzten die „Rathausfreunde“ allerdings nicht, sondern verfassten Mitte Januar einen eigenständigen Brief mit folgender Kostenauflistung: Finanziert werden sollen ein Standzelt von dreimal drei Metern mit Überzug für rund 1200 Euro, eine Sitzgarnitur (Bank, Tisch und Stehtisch) für ca. 1000 Euro, eine Informationsständergarnitur für Infomaterial und Broschüren für 750 Euro sowie Kostenmittel für Plakatierung (inklusive Entwurf und Druck der Plakate) über 800 Euro. Darüber hinaus möchte die Initiative das Anbringen (350 Euro) wie das Entfernen und Entsorgen der Plakate (650 Euro) mit städtischen Mitteln unterstützt bekommen. Hanses: „Weitere Kosten, auch im Zuge von Veranstaltungsmaßnahmen, werden darüber hinaus von den ,Rathausfreunden Ahlen‘ als Eigenanteil wirtschaftlich beigetragen und sollen nicht Bestandteil der Antragsstellung sein.“

Ausreichend begründet sieht die Initiative ihr Ansinnen darin, dass „in den zurückliegenden Jahren vergleichbare Anträge im Rahmen des Bürgerschaftlichen Engagements positiv bewilligt wurden“.

Die Bürgerliche Mitte Ahlen (BMA) hatte sich in diesen Tagen kritisch bei der Verwaltung erkundigt, warum das Thema nicht im Fachausschuss behandelt werde. Rechtsdirektorin Gabriele Hoffmann bestätigte auf „AZ“-Anfrage, dass der Antrag nicht fristgerecht eingereicht worden sei. Er komme daher erst im März bei der nächsten Sitzung des Ausschusses für Ordnung, öffentliche Einrichtungen und Anregungen auf die Tagesordnung – somit nach dem Bürgerentscheid zur Rathausfrage.