Am Donnerstagabend kam es zu einem größeren Polizeieinsatz am Südberg in unmittelbarer Nähe zur Polizeiwache. Eine Frau hatte sich um 17.50 Uhr bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass ihr Mann auf dem Balkon sitze und im Freien geschossen habe. Daraufhin sperrte die Polizei den Bereich um das Mehrfamilienhaus weiträumig ab und evakuierte, soweit das gefahrlos möglich war.

Spezialeinheiten wurden hinzugezogen. Die Feuerwehr hielt sich ebenfalls mit mehreren Kräften, auch einem Rettungswagen, in Bereitschaft. Verletzt wurde jedoch niemand. Gegen 19.50 Uhr konnten die Beamten des SEK den Mann vorläufig festnehmen. Die Sperrung wurde daraufhin aufgehoben. In der Wohnung des 55-jährigen Ahleners wurden drei Schusswaffen und Munition aufgefunden. Um welche Art von Waffen es sich handelt, konnte am Abend noch nicht gesagt werden.

Der Festgenommene habe einen Atemalkoholtest durchgeführt, der eine deutliche Alkoholisierung bestätigt habe, hieß es aus der Pressestelle der Kreispolizeibehörde Warendorf. Weitere Informationen zu den Ermittlungen sollen am Freitag mitgeteilt werden.