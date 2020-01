Ahlen -

Nach dem SEK-Einsatz am Donnerstagabend auf dem Südberg in Ahlen gab die Polizei heute das Ergebnis der weiteren Ermittlungen bekannt. Demnach ist das Motiv des festgenommenen 55-jährigen Mannes, der vom Balkon seiner Wohnung mit einer Handfeuerwaffe in die Luft geschossen hatte, noch unklar.