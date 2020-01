Was die einen dürfen, dürfen auch die anderen, oder? Zu den „Pro Neubau“-Plakaten an Rathausfenstern gesellt sich seit Freitag auch ein erstes der „Rathausfreunde“.

„Es ist den Mitarbeitern freigestellt, in dieser Diskussion ihre Meinung zu bekunden“, sagt Stadtsprecher Frank Merschhaus auf Redaktionaanfrage. Die Stellungnahme von Bürgermeister und Landrat sei in dieser Sache eindeutig. Zur Klarstellung: Am 8. März gehe es nicht um die Frage „Sanierung oder Neubau“. Zum Neubaubeschluss stehe keine konstruktive Alternative zur Abstimmung. Die Abstimmung stelle die Frage in den Mittelpunkt, ob die Ratsentscheidung vom 4. Juli aufgehoben werden soll. Merschhaus: „Wer mit „Ja“ stimmt im Sinne der Koalition aus ,Rathausfreunden‘ und BMA, der befürwortet die Aufhebung des Neubaubeschlusses. Mehr nicht.“ Die Konsequenz eines obsiegenden Bürgerentscheids wäre, dass gar nichts passierte und auf unabsehbare Zeit weiterer Stillstand einträte.