Im „Café Stubs“ am Markt werden sich die Türen nicht wieder öffnen. Betreiberin Jenny Hartmann räumte am Freitag ihre gute Stube. Im Dezember 2015 hatte sie den Leerstand übernommen, der bereits unter zwei Vormietern Café („Glückseligkeit“) war. Das „Stubs“ wurde in Ahlen schnell zur Marke. Geschäftliche Einbrüche macht die Betreiberin an der Marktplatzbaustelle fest, die sie zwei Jahre lang begleitete und in ihrer zentralen Lage besonders hart traf. Im November dann der Antrag auf Insolvenzeröffnung. Begleitet von einer Welle spontan initiierter Hilfsbereitschaft aus dem Freundes-, Bekannten- und Gästekreis, die noch einmal auf einen Fortbestand am Marktplatz hoffen ließ. Seit Anfang Dezember ist das Café geschlossen. Seit Freitagabend stehen beide Räume leer.