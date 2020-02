Wird‘s jetzt schmutzig? Als das erste Praxisschild am Freitagmorgen auf dem Boden lag, glaubte Dr. David Tilch noch an die Kraft der Natur. Seit Montagmorgen pfeift der Wind für den Zahnmediziner an der Westenmauer zweifelsfrei aus politischer Richtung. Das zweite Schild empfing die Frühschicht – am Boden, obwohl es zum Wochenende noch fest verankert in der Wand gesessen habe.