Gut angelaufen ist der Schulversuch Talentschule an der Städtischen Sekundarschule. Das berichteten Schulleiterin Elisabeth Beier und ihre Stellvertreterin Frauke Hantel-Laufenberg am Montag vor dem Schul-und Kulturausschuss.

Als wesentliche Elemente des Ahlener Schulversuchs stellte Hantel-Laufenberg drei Säulen vor: die Kulturschiene, gewaltfreie Kommunikation und sprachsensibler Unterricht. Mit diesem Dreiklang habe sich die Schule bereits erfolgreich um die Aufnahme in den landesweiten Schulversuch beworben, führte sie weiter aus. Die Kulturschiene sei auch schon vorher einer der Schwerpunkte im Schulprofil gewesen. Damit seien nicht nur klassische Theaterarbeit oder Kunstprojekte gemeint, sondern auch Bereiche wie die Esskultur, die bestimmte Gebräuche und Regeln der Speisenzubereitung umfasse. Groß geschrieben an der Schule werde von Anfang an eine gewaltfreie Kommunikation. Am Beispiel von Mathematik, in der heute nur noch Textaufgaben zu lösen seien, verdeutlichte Elisabeth Beier die Bedeutung eines sprachsensiblen Unterrichts.

Nur die fünften Klassen profitierten von den Vorteilen der Talentschule, räumte die Schulleiterin auf Nachfragen ein. Das Kollegium bereite aber jetzt den Unterricht für die höheren Klassen vor. Den Schulversuch nehme die Sekundarschule nahtlos ab 1. August in die Gesamtschule mit, bestätigte Schulfachbereichsleiter Christoph Wessels.