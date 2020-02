Für ihn als liberal denkender Mensch sei es an diesem Donnerstag unerträglich, Björn Höcke mit einem Liberalen Hände schüttelnd auf dem Titelbild der Tagespresse zu sehen. Ahlens FDP-Chef Eric Fellmann kündigt am Donnerstagmittag im Redaktionsgespräch persönliche Konsequenzen an, sollte Thüringens neuer Ministerpräsident Thomas Kemmerich in einer Stunde auf einer Pressekonferenz nicht seinen Rücktritt verkünden. Fellmann ist sichtlich aufgewühlt.

Die Nacht habe er kaum geschlafen. Zu dem, was am Mittwoch im Thüringer Landtag passierte, kommen jetzt die Pauschal-Kommentierungen – gegen alle Liberalen. „Die FDP steht mit dem Rücken zur Wand und wird durch die mediale Berichterstattung zerrissen. Ich schäme mich für das, was in Thüringen passiert ist“, sagt Fellmann. Kemmerich müsse sein Amt unweigerlich niederlegen. „Und dennoch erwarte ich von meinen Mitmenschen eine differenzierte Auseinandersetzung mit der Situation.“

Der Stadtverbandsvorsitzende betont, seit zehn Jahren Mitglied der Freien Demokraten zu sein, weil er für Freiheit, Gleichheit und Toleranz eintrete. „Das, was in Thüringen passiert ist, bin nicht ich, das ist nicht die FDP Ahlen, nicht die FDP NRW und auch nicht Christian Lindner!“

„ Dann ist das nicht mehr meine FDP. Dann ist das nicht mehr meine FDP. “ Eric Fellmann

Sowohl die Ahlener Liberalen als auch die Liberalen insgesamt seien leidenschaftliche Kämpfer gegen Rechts. „Mich jetzt auf eine Stufe mit der AFD zu stellen, ist ein Unding.“ Er hoffe, dass Kemmerich gleich seinen Rücktritt verkünde. „Falls nicht, werde ich persönliche Konsequenzen ziehen. Dann ist das nicht mehr meine FDP“, stellt Fellmann klar. Vom Bundesvorsitzenden Christian Lindner hätte er am Vortag noch klarere Worte und noch mehr Distanz zur AFD erwartet. Die CDU sitze übrigens im gleichen Boot wie die Liberalen.

Die Ahlener FDP, erinnert ihr Vorsitzender, habe ihre Mitgliederzahl in den letzten zehn Jahren verfünffachen können. „Wir sind gerade erst sehr stolz darauf gewesen, alle 22 Wahlbezirke besetzt zu haben. Der liberale Gedanke sei in allen Teilen der Stadt angekommen.

Thomas Kemmerich, so Eric Fellmann, hätte unmittelbar nach der Wahl mit einem Satz die Chance gehabt, Größe zu zeigen, der da hätte lauten müssen: „Ich nehme die Wahl nicht an.“