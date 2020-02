Was Ahlen in die New York Times gebracht hat, begegnet dem geneigten Betrachter auch beim Abstieg in den Kulturkeller der Familie Massin . Dort unten ist seit Donnerstag eine neue Ausstellung zusehen. „Getuscht und bauchgepinselt“, heißt die Karikaturenschau von Uwe Gehrmann . Und dabei begrüßt den Betrachter direkt der mittlerweile „berühmt-berüchtigte“ Ahlener Mops. Mit spitzer Feder und liebevollem Blick hat das Multitalent Gehrmann seine Stadt auf die Schippe genommen, oder besser aufs Papier gebracht.

Über die vielfältigen Begabungen des hauptamtlichen Sportredakteurs ließ sich Gehrmanns Radiokollege Ralf Bosse aus. Dass ein Redakteur schreiben kann, liegt auf der Hand. „Du hast aber obendrein noch mit großem Talent die Gitarre dazugenommen, was bisweilen auch auf Facebook durch dichten Zigarettenrauch zu sehen sein soll“, neckte der Radiomann den Schreiber. Damit nicht genug: Bosse plauderte aus dem Nähkästchen. „Als ich damals in Ahlen anfing, verzogst du dich immer mal wieder in die Dunkelkammer – angeblich, um Filme zu entwickeln“, berichtete der Laudator.

„ Ich freue mich, dass ihr die Mühe auf euch genommen habt, diese Ausstellung zu realisieren. " Uwe Gehrmann

Eine Fähigkeit, die Uwe Gehrmann bis heute erhalten geblieben ist: der zeitweilige Rückzug in sich selbst – wenn auch mittlerweile ohne Dunkelkammer.

Auch Alt-Bürgermeister Benedikt Ruhmöller wusste einiges hinzufügen. „Damals stand ich im Wahlkampf gegen Günter Harms, als ich deine erste Karikatur von mir sah: im Boxkampf mit Harms“, erinnerte sich Ruhmöller. „Nie verletzend, aber immer mit Hintersinn und zum Nachdenken anregend“, so fand der Alt-Bürgermeister die Zeichnungen des Karikaturisten, von denen etliche im Kulturkeller bewundert werden können. Naturgemäß – Gehrmann ist Sportredakteur – stammen viele aus der vielschichtigen Ahlener Sportszene. Doch auch die weniger sportaffinen Bilderliebhaber kommen auf ihre Kosten. Denn viele der bunten Tuschzeichnungen befassen sich mit dem Tagesgeschehen entlang der Werse – wie eben die über den Mops und seine Folgen.

Uwe Gehrmann bedankte sich bei den Gastgebern, Mechthild und Dieter Massin. „Ich freue mich, dass ihr die Mühe auf euch genommen habt, diese Ausstellung zu realisieren“, sagte der Künstler und überreichte ihnen eine seiner jüngsten Zeichnungen.

Zu sehen ist die Ausstellung Sonntag, 9. und 16. Februar, zwischen 11 und 14 Uhr sowie Mittwoch, 12. und 19. Februar, zwischen 17 und 20 Uhr. Zusätzliche Termine können unter Telefon 55 03 vereinbart werden.