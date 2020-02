Reifen samt Felgen stahlen unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag. Laut Mitteilung der Polizei hatten sie sich Zugang zum Betriebsgelände eines Autohauses Am Vateuershof/Ecke Dolberger Straße verschafft. Dort „bedienten“ sie sich an vier Autos. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 96 50 oder per E-Mail anpoststelle.warendorf@polizei.nrw.deentgegen

