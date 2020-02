Die CDU-Fraktion wendet sich mit einem Antrag zur Osttangente an die Verwaltung: Dabei geht es um die Prüfung einer möglichen Bauzeitverkürzung bis zum Jahr 2024.

In der Begründung heißt es, dass die CDU eine fast achtjährige Bauzeit für eine knapp zehn Kilometer lange Straße so nicht akzeptieren könne. „Die CDU sieht die Möglichkeit, den geplanten Bau statt in drei Teilabschnitten als ein gesamtes Projekt anzustoßen, um damit Zeit zu gewinnen und so die Ahlener Bürger – insbesondere im Osten und Süden – früher zu entlasten und die wirtschaftliche Entwicklung des Zechenstandorts zu forcieren und für potenzielle Investoren besser planbar zu machen“, heißt es in dem Antrag. Eine weitere Begründung soll gegebenenfalls mündlich in der Ratssitzung am 18. Februar erfolgen.