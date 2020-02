Auch bei Erfolg kein Stillstand

Die Bürgerliche Mitte Ahlen (BMA) stellt zur übernächsten Ratssitzung, die für den 30. März terminiert ist, den Antrag, das Rathaus und die Stadthalle zu sanieren. „Wir wollen damit verhindern, dass die andere Seite weiterhin behauptet, ein Nein zum Abriss bedeute Stillstand in der Rathausfrage“, machte Matthias Bußmann bei einem Pressegespräch am Donnerstagmittag deutlich.

Damit widersprach der BMA-Fraktionsvorsitzende ausdrücklich Bürgermeister Dr. Alexander Berger , der in seiner Rede beim Neujahrsempfang auch vor der Gefahr eines Stillstands gewarnt hatte, falls der Bürgerentscheid Erfolg habe.

„Das kann nach unserem Antrag niemand mehr behaupten“, erklärte Matthias Bußmann. Wenn es dennoch zu Verzögerungen käme, seien diejenigen dafür verantwortlich, die den Antrag ablehnten.

Der Antrag hat folgenden Wortlaut: „Der Rat der Stadt Ahlen beauftragt die Verwaltung, die Beschlussfassung zur Sanierung des Rathauses der Stadt Ahlen sowie der angeschlossenen Stadthalle unmittelbar wieder herbeizuführen. Weiterhin beauftragt er die Verwaltung, einen Architekturwettbewerb zur Sanierung von Rathaus und Stadthalle auszuloben. Grundlage der Beschlussfassung sollen die in den vergangenen Jahren angefertigten Gutachten zur möglichen Sanierung von Rathaus und Stadthalle sein. Darüber hinaus beauftragt der Rat die Verwaltung mit der unmittelbaren Herrichtung der Ersatzstandorte, damit die jetzt im Rathaus beschäftigten Mitarbeiter ihre Tätigkeit während der Sanierung des Altstandortes in zweckmäßigen Räumlichkeiten leisten können und die Verwaltungsarbeit weder eingeschränkt noch beeinträchtigt wird.“ In der ersten Fassung des Antrags war ein falsches Datum genannt worden.

Der gegenwärtige Zustand des Rathauses sei in der Tat für die Beschäftigten unzumutbar, bekräftigte Bußmann. Zugleich warf er Berger vor, den Status quo viel zu lange geduldet zu haben. Mit der Mammut- und der Bodelschwinghschule stünden zwei Ausweichquartiere zur Verfügung, die man schon längst für diese Zwecke ertüchtigt hätten können.

Matthias Bußmann, dem Martina Maury und Martin de Kunde sekundierten, will den Antrag seiner Fraktion auch als Beitrag zur Versachlichung der Diskussion verstanden wissen. Die Art der Auseinandersetzung ein Ni­veau erreicht, das von wenig Sachkenntnis geprägt sei.

Den Neubaubefürwortern hielt Bußmann vor, ihre Argumente erschöpften sich oft in der Feststellung, es regne durch und die Fassade sei hässlich. Beides rechtfertige aber keinen Abbruch, sondern lasse sich durch eine Sanierung beheben.