Buntstift-Feuerwerk im Beesenfeld

Ein Spielplatz voller Buntstifte. Die machen sogar an diesem düsteren Donnerstag gute Laune. „Ich habe mich schon gefragt, wer sie künftig anspitzt“, scherzt Anwohner Norbert Mende . Mit dem Beesenfeld hat Ahlen jetzt den nächsten Anziehungsmagnet für den aufkeimenden Spielplatztourismus, der in Bewegung ist, seitdem die Stadt systematisch umrüstet.

Er ist Nummer 5. Und der letzte aus dem vergangenen Jahr. Dass im Februar immer noch dran gearbeitet wird, rechtfertigt Jörg Pieconkowski mit dem Beteiligungsverfahren – und der Lieferzeit des Herstellers. Die liege inzwischen bei 20 Wochen.

„ Ich habe mich schon gefragt, wer sie künftig anspitzt. Ich habe mich schon gefragt, wer sie künftig anspitzt. “ Norbert Mende

Warum Buntstifte? Der Leiter der städtischen Grünflächenabteilung muss erst lachen, um dann zu antworten: „Weil wir die noch nicht hatten.“ In dieser Zusammensetzung wird es sie auch außerorts wohl nicht noch einmal geben. Den Parcours habe man selbst so zusammengestellt, sagt der Landschaftsarchitekt, lenkt die Blicke weg von den Buntstiften auf „witzige Kisten“, die in der Luft baumeln. Auf eine hölzerne Häuserwand, die es ebenso zu erklettern gibt wie den wuchtigen Anröchter Sandstein, der einen reizvollen Kontrast setzt.

Die Kletterlandschaft ist Rundlauf, der sich auf Balancierbalken, wackeliger Brücke und herabhängenden Seilschlaufen geschickt passieren lässt. „Kleine Rutsche, große Rutsche. An alle Altersstufen ist gedacht“, sagt Jörg Pieconkowski – und zeigt vorbei an der Doppelschaukel – rüber zur neuen Sitzgruppe, die einladend am Eingang steht. Ihr Vorgänger sei eine lange Reihe von Bänken gewesen. Und: beliebter Drogentreff.

Spielplatz im Beesenfeld 1/6 Der Spielplatz im Beesenfeld meldet sich nach Kompletterneuerung mit Buntstiften zurück. Foto: Ulrich Gösmann

Der Spielplatz im Beesenfeld meldet sich nach Kompletterneuerung mit Buntstiften zurück. Foto: Ulrich Gösmann

Der Spielplatz im Beesenfeld meldet sich nach Kompletterneuerung mit Buntstiften zurück. Foto: Ulrich Gösmann

Der Spielplatz im Beesenfeld meldet sich nach Kompletterneuerung mit Buntstiften zurück. Foto: Ulrich Gösmann

Der Spielplatz im Beesenfeld meldet sich nach Kompletterneuerung mit Buntstiften zurück. Foto: Ulrich Gösmann

Der Spielplatz im Beesenfeld meldet sich nach Kompletterneuerung mit Buntstiften zurück. Foto: Ulrich Gösmann

Mit dem versteckten Kleinod im Beesenfeld glaubt Ahlens Grünflächenchef, einen weiteren attraktiven Anziehungspunkt für Spielplatztouristen geschaffen zu haben. Da sei inzwischen einiges auf den Beinen.

Anwohner Norbert Mende hat die ersten Kinder schon um die Buntstifte klettern sehen. Seit Mittwochnachmittag ist der Bauzaun weg. „Da waren sie gleich hier zum Toben“, sagt er – und regt für den März eine kleine Einweihungsfeier an. Mit dem benachbarten Kindergarten und frischen Waffeln. . .