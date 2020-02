Feueralarm im Freibad

Feuer in der Heizzentrale des Ahlener Freibades: Die Feuerwehr schickte am Freitagnachmittag ein Großaufgebot an die Heisenbergstraße.

Anwohner hatten schwarzen Rauch aus dem kantigen Bau quellen sehen und um 14.16 Uhr den Notruf gewählt. Für die Einsatzkräfte begann ein Wettlauf gegen die Zeit, der nach ersten hektischen zehn Minuten schnell zur Ruhe fand. Gefahr gebannt.

Erster Hinweis auf technischen Defekt

„Wir haben uns Zugang über das Feuerwehrschlüsseldeport verschafft“, so Einsatzleiter Ronald Pälmke . „Zerstörungsfrei.“ Ein Hinweis, der dem Leiter Netzservice Gas, Wasser, Wärme bei den Stadtwerken Ahlen, Horst Sandmann, wichtig war. Und erste Hinweise auf einen technischen Defekt lieferte.

Den Brandherd machten die Brandschützer in der Blockheizkraftanlage aus. Eine von drei Wärmeerzeugern, die in einem Raum untergebracht sind und neben dem Freibad auch einen Teil der Elsken-Siedlung mit Wärme und Strom versorgen. Dass Anwohner den Störfall in ihren Wohnungen durch Aussetzer bemerkten, hielt Sandmann für unwahrscheinlich. Die Anlage sei so konzeptioniert, dass automatisch die beiden benachbarten Kesselanlagen die Wärmeversorgung übernehmen. Automatische Umschaltung auch beim Strom.

Feuer im Freibad 1/16 Brand in der Heizzentrale des Freibades. Foto: Ulrich Gösmann

Brand in der Heizzentrale des Freibades. Foto: Ulrich Gösmann

Brand in der Heizzentrale des Freibades. Foto: Ulrich Gösmann

Brand in der Heizzentrale des Freibades. Foto: Ulrich Gösmann

Brand in der Heizzentrale des Freibades. Foto: Ulrich Gösmann

Brand in der Heizzentrale des Freibades. Foto: Ulrich Gösmann

Brand in der Heizzentrale des Freibades. Foto: Ulrich Gösmann

Brandeinsatz in der Heizzentrale des Ahlener Freibades. Foto: Ulrich Gösmann

Brand in der Heizzentrale des Freibades. Foto: Ulrich Gösmann

Brand in der Heizzentrale des Freibades. Foto: Ulrich Gösmann

Brand in der Heizzentrale des Freibades. Foto: Ulrich Gösmann

Brand in der Heizzentrale des Freibades. Foto: Ulrich Gösmann

Brand in der Heizzentrale des Freibades. Foto: Ulrich Gösmann

Brand in der Heizzentrale des Freibades. Foto: Ulrich Gösmann

Brand in der Heizzentrale des Freibades. Foto: Ulrich Gösmann

Brand in der Heizzentrale des Freibades. Foto: Ulrich Gösmann

Die Feuerwehr schritt unter schwerem Atemschutz mit Druckluftschaum zur Brandbekämpfung vor. „Im Zuge des Löschangriffs, wo wir gesicherte Abluft hatten, konnte der Hochleistungslüfter eingesetzt werden“, so Pälmke. Mitarbeiter der Stadtwerke trennten den Heizblock von der Gaszufuhr.