Brücke der Hoffnung beschritten

Indien ist ein faszinierendes Land. In diesem Punkt war sich die Reisegruppe, die im November mit Pfarrer Joseph Thota in dessen Heimat geflogen war, einig. Jetzt ließen die Teilnehmer anhand von Fotos ihre Reise Revue passieren.

Es war nicht das erste Mal, dass Pfarrer Thota eingeladen hatte, ihn bei seinem jährlichen Heimatbesuch zu begleiten. Nach der Ankunft in Hyderabad, der sechstgrößten Stadt des südasiatischen Landes, fiel den Ahlenern als Erstes der ungewohnte Linksverkehr und das häufige Hupen der Autos auf. „Der Verkehr wirkt so, als müsste es gleich einen Unfall geben, aber dann passiert doch nichts“, zeigte sich Beate Schlieper immer noch beeindruckt von der geordneten Unordnung.

Wenn schon mal Ehrengäste die Amaloobhavi School in Madepalli besuchen, können sie auch gleich das Schulfest eröffnen: Pfarrer Dr. Ludger Kaulig beim Durchschneiden des Bandes. Foto: Privat

An der ersten Station in Kurnool traf die Gruppe mit Bischof Anthony Poola zusammen, der die Gelegenheit nutzte, Pfarrer Joseph Thota um Unterstützung für eine Bistumsschule durch dessen Stiftung „Bridge of Hope“ zu bitten. Im Dorf Thudicherla wurden die Ahlener wie auch an den anderen Reisezielen traditionell mit Blütenkränzen begrüßt.

Der Besuch der Tempelanlage in Anantapur war einer der Höhepunkte der Reise, die großen Pferdestatuen boten ein ideales Fotomotiv. Am fünften Reisetag schließlich steuerte die Reisegruppe mit Eluru und Madepalli die Heimat von Pfarrer Joseph Thota an. Damit verbunden war der Besuch von Projekten der Stiftung „Bridge of Hope“, die sich zum Großteil aus Ahlener Spenden finanziert und bedürftige Menschen unterstützt. „Die Familien leben oft auf engsten Raum zusammen“, stellte Gerd Buller fest, was Beate Schlieper ergänzte: „Teilweise gibt es nur ein Bett für die ganze Familie.“ Grund genug für Annelie Buller, spontan die Patenschaft für die 16-jährige Asia zu übernehmen, um ihre Bildung finanziell zu unterstützen. Aber auch der Ausflug zum Madepallisee bot Aufregendes. Dort waren Kormorane, Flamingos und Pelikane zu sehen.

An der Missionskirche in Madepalli wurden die Frauen in Saris und die Männer in Dothi-Gewänder eingekleidet. Foto: Privat

Am zehnten Tag schlossen sich ein paar Teilnehmer Pfarrer Dr. Ludger Kaulig an, der in Assam gute Freunde besuchte. Dort unternahmen sie auch einen Ausritt auf Elefanten und sahen eine Tigerfamilie, was sehr ungewöhnlich ist. Die „Thota-Gruppe“ unternahm unterdessen einen Trip an die Küste zum Indischen Ozean. In Hyderabat trafen sich die beiden Gruppen wieder.