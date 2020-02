Der Unterricht an den städtischen Schulen in Ahlen findet am Montag, 10. Februar, statt. Es stehe jedoch im Ermessen der Eltern, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken oder nicht, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Ahlen von Samstagmittag. Soweit Eltern vom Recht Gebrauch machen, ihren Kindern witterungsbedingt den Schulbesuch am Montag zu ersparen, werden sie um telefonische Abmeldung morgens in den Sekretariaten der Schulen gebeten.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor einem schweren Sturm ab Sonntag. Das Sturmfeld eines Orkantiefs wird ab Sonntag ganz Deutschland mit Höhepunkt in der Nacht zu Montag erfassen. In Nordrhein-Westfalen wird der Höhepunkt des Sturms zwischen Sonntagabend, 21 Uhr, und Montagmorgen, 6 Uhr, erwartet.