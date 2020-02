Unbekannte brachen zwischen Freitag, 21 Uhr, und Samstag, 7 Uhr, in eine Zahnarztpraxis an der Weststraße. Die Täter verschafften sich nach Polizeiangaben Zutritt zum Gebäude, indem sie zunächst eine Glasscheibe einwarfen. Danach gelangten sie ins Innere und betraten die Räumlichkeiten des Arztes in der zweiten Etage. Hinweise an die Polizeiwache Ahlen, Telefon 96 50, oder unter der E-Mail-Adressepoststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

