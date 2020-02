„Das Blatt wendet sich so langsam“

Alle reden übers Rathaus. „Wir auch“, sagen Markus Link und Volker Putze. Aber die Stadthalle dürfe in der Diskussion nicht vergessen werden, um deren Zukunft gehe es beim Bürgerentscheid am 8. März schließlich auch. Am Donnerstag bekamen die beiden Betreiber der Facebook-Seite „Pro Rathaus-Neubau“ von Stadthallen-Chef Andreas Bockholt eine private Führung durch die Kulissen.

Seine Eindrücke schildert Markus Link am Tag danach im „AZ“-Gespräch. „Das größte Problem ist natürlich die absolut nicht vorhandene Barrierefreiheit“, sagt er. „Wenn am Sonntag die Egerländer in der Stadthalle gastieren, müssen die älteren Besucher mit Rollator außen rum über den Rathausvorplatz.“ Das Foyer sei viel zu klein, die Halle insgesamt „total verwinkelt und verbaut“. Überall stünden „diese Pfeiler im Weg“. Was die Möglichkeiten für bestimmte Veranstaltungsarten wie Messen erheblich einschränke. „Erschrocken“, so Link, seien seine Mitstreiter und er vor allem von der Küche gewesen. „Da musste erst nachträglich ein Speisenaufzug eingebaut werden, der Aufzug von Herrn Parade war ja ‘ne Wäscheklappe.“

Zwar wissen auch Link und Putze, dass laut Gutachten die funktionalen Mängel der Stadthalle sich, wenn auch nur durch „weitreichende Umbaumaßnahmen“, zum Teil beseitigen ließen. Jedoch weise der Gutachter in seiner Schlussbemerkung deutlich darauf hin, „dass auch eine tiefgreifend sanierte Stadthalle nicht die Nutzungsvielfalt aufweisen wird wie ein neugebauter Stadthallenkörper, der frei von baulich-konstruktiven Bindungen auf heutige gesellschaftliche, wirtschaftliche Anforderungen gezielt hin konzipiert werden kann.“ Diesen Satz habe „Rathausfreund“ Hanses in seinem jüngsten Leserbrief, in dem er aus dem Gutachten zitiert habe, un­ter­schlagen, stellen die Neubaubefürworter fest.

Drei Wochen nach dem Start ihrer Initiative ziehen Link und Putze ein positives Zwischenfazit. „Wir bekommen viel Zuspruch, gerade auch von städtischen Mitar­beitern.“ De­ren Ar­beits­be­din­gungen seien teilweise unzumutbar und gesundheitsgefährdend. Doch davon wollten die „Rathausfreunde“ nichts wissen. Denen gingen allmählich die Argumente aus, weshalb sie im Netz auch unter die Gürtellinie zielten. Link: „Wir werden sachlich bleiben und uns nicht auf das gleiche Niveau begeben.“

Für ihren Standpunkt pro Neubau wollen Link und Putze auch im Stadtbild buchstäblich plakativ werben. Was private Sponsoren möglich machten. „Wir beantragen keine städtischen Fördergelder“, kann sich Markus Link einen Seitenhieb nicht verkneifen. Und sie planen auch noch weitere Aktionen, sind überzeugt, dass ihr Einsatz sich lohnt: „Das Blatt wendet sich so langsam.“