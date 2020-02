Verrückt: So viele Tollitäten auf einmal

Gleich mehrere Premieren wurden auf dem Kostümfest der KG Neustadt gefeiert. Grund war der Wiederaufbau der Tanzabteilung. Dass die Karnevalssession ihrem Höhepunkt zugeht, machten gleich drei Tollitäten durch ihre Aufwartung spürbar. Sie waren schon in einen dichten Terminplan eingezwängt und mussten nach ihren Auftritten gleich weiterziehen.

Gemäß dem Sessionsmotto „Heart Rock Cafe“ moderierten Präsident Uwe Lüggert , sein Vize Gordon Behrens und Marcus Schumacher als Rocker das Kostümfest. „Wir tanzen, singen und klatschen heute Abend – ganz einfach“, verkündete Marcus Schumacher, dass es ein Fest ohne großen Schnörkel werden sollte.

Ihre teilweise ersten großen Auftritte hatten dabei einige Tänzerinnen aus der Tanzabteilung der KG Neustadt, die sich im Wiederaufbau befindet. So feierten Tanzmariechen Lina Schnitzmeier und das Tanzduo Finja Ziaj und Sophia Weiß ihre Premieren und begeisterten. „Sie haben es in drei bis vier Monaten geschafft, so zu tanzen“, zeigte sich Präsiden Uwe Lüggert stolz. Die Tanzgarde und Tanzmariechen Charly rundeten die Tanzauftritte ab, die damit auf gutem Weg sind, in zwei Jahren den dann aus den Reihen der KG Neustadt stammenden Stadtprinzen gebührend zu begleiten.

Aber auch von befreundeten Vereinen traten Tänzer auf. So waren die Tanzmariechen Leoni Nowicki (KG Freudenthal) und Tanzmariechen Kiara Gebhardt mit von der Partie. Tanzmajor Phil Schumacher hatte gleich seine Garde vom TSV Bottrop als Unterstützung mitgebracht.

Musikalisch lockerten das Fanfarencorps Thekenfighter aus Neubeckum sowie der bekannte Ahlener Karnevalssänger Dirk Gebhardt das Programm auf. „Ich war schon lange nicht mehr auf der Bühne“, rief er den Narren zu.

Kostümfest in Hof Münsterland 1/28 Kostümfest der KG Neustadt im Hof Münsterland. Foto: Ralf Steinhorst

Trotz terminlicher Zwänge ließen es sich die Stadttollitäten Ahlensias und Hamms nicht nehmen, bei den Neustädtern vorbeizuschauen. So trat das Kinderprinzenpaar Michel I. (Rings und Nika I. (Friedrich) zusammen mit Stadtprinz Heinzpeter I. (Przyluczky) auf, was eher selten ist. „Ich wird verrückt, so viele Tollitäten auf einmal – so sollte es sein“, freute sich Uwe Lüggert, der dem Stadtprinzen als Präsent eine Grubenlampe überreichte. Später gab auch noch das Hammer Prinzenpaar Uwe II. (Stomien) und Stefanie I. (Wagner) sein Stelldichein.

Jubiliert wurde auch noch. Die Neustädter überraschten Uwe Lüggert mit einer Torte zum zehnjährigen Präsidentenjubiläum. „Du hast die KG durch eine schwierige Zeit geführt“, kam großes Lob von Co-Gardesprecherin Charlene Gebauer. Geehrt wurden zudem die langjährigen Mitglieder Monika Lüggert für 40 Jahre und Claus Ratajewski für 60 Jahre Mitgliedschaft. Schlagersängerin Jasmin setzte schließlich den Schlusspunkt im Programm und ließ die Jecken in den zwanglosen Teil des Abends gleiten.