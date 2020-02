Erste Auswirkungen des herannahenden Sturms bekamen Besucher des Zechenflohmarktes zu spüren. Sie standen am Sonntag vor verschlossenen Türen. „Sicherheit geht vor“, sagt Hermann Huerkamp, Leiter des Stadtteilbüros, am Nachmittag im Redaktionsgespräch. Die 75 Händler, die mit ihren Utensilien rein müssten ins Gebäude und wieder raus, seien das eine. Die vielen hundert Besucher, die der Flohmarkt regelmäßig anlockt, das andere. Am Morgen habe es eine Rücksprache mit der Feuerwehr gegeben, danach sei die Entscheidung gefallen: „Der Flohmarkt fällt aus.“