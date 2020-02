Auf der neuen Südstraße wird schneller gefahren, seitdem der Asphalt liegt. Bernd Meiwes ( SPD ) schilderte seine Beobachtungen am Dienstagabend im Betriebsausschuss. Stadtbaurat Andreas Mentz nickte zustimmend: Er habe es kommen sehen.

„Gerade Fläche“ – das verleite zu deutlich höherer Geschwindigkeit auf einer Straße, auf der doch eigentlich Schrittgeschwindigkeit gelte, so Meiwes. Besorgter Blick in Richtung Musikschule: „Da laufen Kinder auf die Straße.“ Beim alten Pflaster seien die Wellen so groß gewesen, dass es nur langsam voran gegangen sei. Diesbezüglich hätten sie auch ihr Gutes gehabt. Für Andreas Mentz ein Problem mit Ansage: „Da haben wir vorher drüber gesprochen.“ Bernd Döding, Leiter der Umweltbetriebe, stellte weitere Beschilderung in Aussicht.

Passend zum Thema auch ein Hinweis von Dieter Broer (Grüne): Im Kühl werde zu schnell gefahren.