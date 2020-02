Am Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr Ahlen zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen. Eine Autofahrerin war mit ihrem Wagen beim Rückwartsfahren in der Hecke des Nachbarn gelandet. Kurzzeitig sei sie wegen der Zweige und Äste in ihrem Fahrzeug gefangen gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitag. Die Einsatzkräfte hätten eine Kettensäge einsetzen müssen, um sie zu befreien.

Warum die Frau die Kontrolle über ihren Wagen verlor und rückwärts über die Straße fuhr, sei unklar. „Wir gehen davon aus, dass sie zu stark aufs Gas gegangen ist”, so der Sprecher. Verletzt wurde niemand.