Der Name ist in Ahlen noch neu, in Nordrhein-Westfalen aber weit verbreitet. Die Bäckerei Büsch aus Kamp-Lintfort will zum 1. Juni im neuen Edeka im Nahversorgungszentrum Nord an der Warendorfer Straße mit an den Start gehen.

„Wir bieten das komplette Sortiment unserer Backwaren, kleine Snacks und leckeren Kuchen“, macht Pressesprecherin Si­grid Baum schon jetzt Appetit. Mit im Angebot sei ein Café mit 20 Sitzplätzen. Der Fachbetrieb, der den Namen Filiale vermeidet, ist am Niederrhein und im Großraum Dortmund stark vertreten

. Für die neue Niederlassung in Ahlen werden noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht, wie Sigrid Baum anmerkt.