Im August 1978 übernahm Hubert Färber an der Seite von Christine Lenkenhoff zunächst die Co-Leitung an der Kita St. Josef, im Februar 1979 die alleinige Leitung. Für damalige Zeiten war das fast eine Sensation, war er doch der erste männliche Kitaleiter in Westfalen und einer der wenigen bundesweit.