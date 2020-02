Gemeinsam Richtung Zukunft

Gemeinsam mit dem Anne-Frank-Gymnasium Werne, dem Schiller-Gymnasium Bochum und dem Thomas-Morus-Gymnasium bildet das Städtische einen Verbund. Mit dem Ziel der gegenseitigen Unterstützung, um die Digitalisierung innerhalb der Netzwerkschulen auf einen zukunftsweisenden und nachhaltigen Stand zu bringen, gehen die vier Schulen ab 1. August ans Werk. Dies gilt sowohl für technische, personelle, methodische und didaktische Fragestellungen und Ausrichtungen. Die gegenseitige Unterstützung in unterschiedlichen Projekten, die bei verschiedenen Netzwerktreffen an den Schulen im Wechsel bearbeitet werden, stehen klar im Vordergrund und werden nach zwei Jahren veröffentlicht.

Am Donnerstag unterzeichneten die Schulleitungen und Kompetenzteams der beteiligten Schulen am AFG Werne die Kooperationsvereinbarung. Nach Sondierungsgesprächen über den genauen Netzwerkfahrplan wurde der digital gestaltete Unterricht in zwei Klassen in den Fächern Deutsch und Latein besucht. Mit der Netzwerkarbeit wird bereits vor dem Startschuss im Sommer begonnen.