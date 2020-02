Heinzpeter I. steht auf Rock und Herz

Für die Prinzencombo um Stadtprinz Heinzpeter „ HP “ I. (Przyluczky) mit den Adjutanten Rainer Kersting und Ludger Karshüning sowie Standartenträgerin Bianka Peters liegt seit Freitag die volle Konzentration auf Karneval . Dann ist im Berufsleben erst mal mindestens zwei Wochen Pause. Der Sessionshöhepunkt ist nämlich in vollem Anmarsch!

Natürlich stehen die vier schon seit Wochen im Rampenlicht auf den Bühnen und anderen Terminen wie Jubiläen oder Geburtstagen. Aber schon beim Sammeln geht es nicht ohne Stadtprinz-Lebensgefährtin Pauline Fink-Wessel ab, die nicht nur ihre Wohnung als Treffpunkt zum Tagesauftakt und zum Tagesende zur Verfügung stellt. „Managementbüro“, wie es Bianka Peters nennt.

Immer noch keine Routine

Auch das Anlegen der prinzlichen Kleider, im Fachdeutsch als Ornat bezeichnet, stellt für Seine Tollität eine echte Herausforderung dar. Da ist die Hilfe von Pauline nützlich. „Mit der Strumpfhose kämpfe ich immer noch“, will sich bei Heinzpeter keine Routine einstellen. Rechts gehe es im Stehen schnell, links dann im Sitzen. „Und bei den Haken hinten am Ornat, da kann er nichts machen“, hat Pauline fast schon Mitleid mit ihrem Lebensgefährten.

Drei Strumpfhosen hat Stadtprinz Heinzpeter I., das Anziehen ist eine Herausforderung. Da hilft Lebensgefährtin Pauline gerne mal mit. Foto: Ralf Steinhorst

Wenn es dann gerichtet ist, kommen die Prinzenfahrer ins Spiel, vier an der Zahl. Michael Flenner, Martin Hennerkes, Manfred Isermann und Carlo Wilk wechseln sich ab. Erste Station ist immer bei Tollitätentochter Tanja, wo die Garde abgeholt wird. Aber nicht, ohne vorher zusammen gegessen zu haben.

Angefangen hatte alles im Sommer 2017, als der damalige BAS-Chef Christian Weirowski bei Heinzpeter anfragte, ob er Stadtprinz werden wolle. Er wollte. Die zukünftige Tollität ließ dann über BAS-Mittelsmänner verschleiert seine Favoriten anfragen, ob sie mit zur Combo gehören wollten. „Ich habe zwei Wochen überlegt. Ich wusste ja nicht, wer Prinz werden wird“, erinnert sich Bianka Peters. Außerdem musste der Arbeitgeber gefragt werden, ob das mit dem Urlaub über Karneval klargeht. Erst am 10. Dezember 2018 outete sich Heinzpeter bei seinen Gefolgsleuten und es begann die schwere Zeit des Schweigegelübdes, das Ludger Karshüning, Mitglied der Tanzgruppe „Dance Akademie“ bei Nett un Oerndlik auf seine Weise löste: „Ich habe ein verdrehtes Knie simuliert.“ Was einem Ausfall für die Session gleichkam. Kein Wunder, dass die Proklamation für alle eine Erlösung war und damit auch einer der Höhepunkte in der Session. Auch, weil die Beteiligten dabei erstmals auf ihre Prinzengarde und die „Dancing Mamis“ von den Schwarz-Gelben-Funken als ständige Tanzbegleiter trafen.

Sind ein Herz und eine Seele: Bianka Peters, Maskottchen „Paul“, Ludger Karshüning, „Managerin“ Pauline Fink-Wessel, Stadtprinz Heinzpeter I. und Rainer Kersting. Foto: Ralf Steinhorst

„Ich wollte irgendwas mit Rock haben“, hatte Heinzpeter I. seine Vorstellung vom Sessionsmotto: „Irgendwie kamen wir dann auf die Kombination Rock und Herz.“ Mit „Für die Ewigkeit“ von Micky Krause war auch schnell das Prinzenlied gefunden und das Halbplayback in einem Tonstudio bei einem Freund von Sohn Carsten eingespielt. Ein Vollplayback gibt es auch – für alle Fälle, falls mal die Stimme wegbleibt. Vor wenigen Wochen war das fast der Fall – aber eben nur fast. Ein prinzlicher Hexenschuss kam auch schon dazwischen, aber da war für ein paar Tage eingeplante Pause. Glück gehabt!

Noch 80 bis 90 Termine

Heinzpeter hätte auch mit Gitarre auftreten können, das aber erwies sich mit der Technik als zu kompliziert.

Die Anzahl der Auftritte steigt jetzt natürlich. „60 haben wir schon, 80 bis 90 kommen noch“, rechnet Rainer Kersting schnell durch.

Neben der Proklamation nimmt das NRW-Tollitäten-Treffen im Düsseldorfer Landtag eine besondere Stellung ein. Auch das Kennenlernen des neuen Kinderprinzenpaares hinter den Kulissen sei ein Highlight gewesen.

Nun also geht es in die letzten närrischen Tage, da müsse noch schnell ein Dankeschön raus: „Die Unterstützung von den Schwarz-Gelben-Funken als Begleitung ist phänomenal“, sagt der BAS-Prinz, der ja eigentlich aus den Reihen von Nett un Oerdlik stammt. Die schwarz-gelbe Mitgliedschaft hat er jetzt aber auch.

Wo bleibt der Chef? Die Kombo muss los, „Termin-Adju“ Rainer Kersting wird beim Blick auf die Uhr unruhig. Bianka Peters, Ludger Karshüning und Fahrer Carlo Wilk (v. r.) sind da noch entspannt. Foto: Ralf Steinhorst

Ob er wehmütig ist, dass schon bald Aschermittwoch ist? „Ich gucke gar nicht auf den Kalender – da kommen noch so viele Termine“, wiegelt Heinzpeter I. lächelnd ab und kleidet sich mit Hilfe von Pauline für den nächsten Termin an. Muss er auch. Rainer Peters guckt schon unruhig auf die Uhr.