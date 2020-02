Ein stattlicher junger Mann und eine tanzfreudige junge Dame voller Narrenerfahrung: Mit Frederik Lohmann und Tatjana Flötotto proklamierte die Vorhelmer Karnevalsgesellschaft „Klein-Köln“ am Samstagabend erneut ein Prinzenpaar wie aus dem Bilderbuch.

Unter großem Jubel zogen die beiden grün-weißen Regenten in den Saal ein. Bei der internen Vorstellung im Weißen Saal, die dem offiziellen Akt bei der Gala-Prunksitzung traditionell vorausgeht, bekannte der neue Narrenfürst seinen großen Respekt vor dem Amt. „Ich bin jetzt schon nervöser als ich gedacht habe“, sagte der 32-Jährige. „Dennis, legt sich das noch mal irgendwann?“, wandte er sich ratsuchend an seinen Vorgänger Dennis Leinkenjost, der sich wenige Minuten zuvor gemeinsam mit seinem Prinenmariechen Annabell Brockhues für das „tolle Jahr“ bedankt und verabschiedet hatte.

Frederik Lohmann trat im Jahr 2009 der Prinzengarde bei. Nach zehn Jahren in der roten Kutte wechselte er im vorigen Jahr in den Elferrat. der KG. Beruflich ist er als Finanzdienstleister bei der OVB in Vorhelm tätig. Zu seinen Hobbys zählt der frischgebackene Prinz neben dem Karneval das Schützenwesen. „Ja, bei den Grünkappen ist er auch noch“, sagte KG-Präsident Martin Labus augenzwinkernd und verriet dabei ebenso, dass Lohmann seit Jahren dem Betreuerstab des Vorhelmer Jugendlagers angehört. „Ferner ist er ein begeisterter Fußballfan. Schwarz-Gelb sind da seine Lieblingsfarben.“

Annabell und Dennis verabschiedeten sich aus dem Prinzenamt.

Gute Stimmung bei den Senatoren.

Es wird ernst: Die Prinzengarde marschiert in den Weißen Saal.

Dann rückte Labus, der an diesem Abend erstmals die neue Präsidentenkette trug, das Prinzenmariechen in den Mittelpunkt: „Man sieht es ihr gar nicht an, aber sie ist bereits verheiratet und zweifache Mutter!“ 1995 begann Tatjana Flötotto (geborene Drees) ihre Karriere im Karneval. Sie tanzte bei den „Mininixen“, „Hellbachsternen“, „Hellbachfunken“ und „Hellbachnixen“. Danach hing sie die Tanzstiefel an den Nagel, ist heute aktive „Hellbachhexe“ und trainierte bis 2016 die „Mininixen“. Bei Milchkontor in Everswinkel arbeitet die 34-Jährige. Martin Labus berichtete, dass sie gerne verreist, Sport treibt und leidenschaftlich näht. „Aber am liebsten verbringt sie ihre freie Zeit mit ihren beiden Jungs Till und Tom.“

Mit dreifach kräftigem „Klein-Köln, Helau“ starteten die Vorhelmer und ihr neues Prinzenpaar in die „tollen Tage“.