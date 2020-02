Ein ganzer Saal voller Superhelden

Superman, Batman und Kinder-Idole von Pippi Langstrumpf bis Biene Maja gaben sich am Samstagabend bei den Vorhelmer Narren die Klinke in die Hand. Kein Wunder, schließlich lautete das Motto der 72. Gala-Prunksitzung der KG „Klein-Köln“ diesmal „Superhelden“. Ein weites Feld, das Spielraum für allerlei Darbietungen ließ.

Mehr als 400 Gäste – darunter Bürgermeister Dr. Alexander Berger und gleich vier Geburtstagskinder – erschienen kostümiert im Hof Münsterland, der bereits zum zweiten Mal als Ausweichquartier des Vorhelmer Frohsinns diente, da seit der Schließung des Gasthauses Pelmke kein adäquater Veranstaltungsort mehr im Dorf besteht. Diesen Umstand nahm Leon Schwarte bei seinem Mottogedicht gleich aufs Korn: „Denn eins ist klar – auf die Mehrzweckhalle müssen wir warten. Dafür haben wir jetzt ein Freibad bei Remmerts im Garten!“

Präsident Martin Labus begrüßte das Narrenvolk erstmals in schwarzem Sacko. Das weiße ließ er aus Respekt vor seinem verstorbenen Vorgänger Helmut Krainski im Schrank. Den ersten Höhepunkt des Abends markierte natürlich das neue Vorhelmer Prinzenpaar Frederik I. (Lohmann) und Tatjana I. (Flötotto), bevor Sitzungspräsidentin und Vorjahres-Mariechen Annabell Brockhues durch den kurzweiligen Abend geleitete, der wie immer durchweg mit Eigengewächsen bestritten wurde. „First-Narren-Lady“ Carla Labus überzeugte mit „Szenen einer Ehe“ in der Bütt.

Absolut sehenswert war die imitierte „Augsburger Puppenkiste“ zu Liedern bekannter Fernsehserien. Die Darstellerinnen hatten sich dazu an Fäden binden lassen, während „Puppenspielerinnen“ über einem schwarzen Vorhang für die passende Spielillusion sorgten.

Gala-Prunksitzung der KG „Klein-Köln“ 1/67 Gala-Prunksitzung der KG Klein-Köln 2020 Foto: Christian Wolff

In Perfektion zeigten die verschiedenen Tanzformationen im Verlauf des Abends, dass sie in den karnevalsfreien Monaten viel geübt hatten. Ruben Ulrich, der 2019 Beifallsstürme geerntet hatte, begeisterte zum zweiten Mal als Michael Jackson“. Nicht minder gekonnt: Tanzmariechen Lara Gebhardt mit ihrem Solo. Neben den Profitänzern wollten sich aber auch die Amateure männlichen Geschlechts nichts nachsagen lassen. Und so war es keine Frage, dass auch Hellbachkrähen oder Prinzengarde den Weg auf die Bühne nicht scheuten. Schwarzlichttanz, „Men in Black“ oder der Superheldentanz ließen das Publikum in Wallung kommen.

Die Gesangs-Überraschung des Abends besorgte das Duo „Benny und Nele“ mit einer ganz eigenen Version des Sarah-Connor-Hits „Vincent“ – nicht ohne Zugabe machbar. Die Klang-Begleitung übernahm wie gewohnt „Kapelle Arnemann“.

Wie eng der Vorhelmer Karneval wieder mit dem Ahlener Karneval zusammenrückt, bewies der Besuch des Stadtprinzen Heinzpeter I. mit Gefolge, der den „Klein-Kölnern“ ein grandioses Auftreten in liebevoller Deko bescheinigte. „Das ist eine wunderbare Verbrüderung“, sagte Annabell Brockhues.